Ολυμπιακός: Νέο «τεστ» για Μεντιλίμπαρ με Αντβέρπ - Η ώρα και το κανάλι του φιλικού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του με ακόμη μία δυνατή φιλική αναμέτρηση, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στο Bosuil Stadium της Αμβέρσας.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί το πέμπτο φιλικό των «ερυθρόλευκων» αυτό το καλοκαίρι, μετά τα παιχνίδια απέναντι σε Ράκοβ (2-1), Λέουβεν (1-1), Φορτούνα Σιτάρντ (3-1) και Άγιαξ (1-0).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ακόμη μία ευκαιρία να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, ενόψει της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, που αρχίζουν με την αναμέτρηση κόντρα στη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά, στις 4 Αυγούστου (21:00), στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στο προηγούμενο φιλικό, ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 1-0 από τον Άγιαξ στην Ολλανδία, στο πιο απαιτητικό τεστ της θερινής του προετοιμασίας. Παρά το αποτέλεσμα, οι Πειραιώτες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και έδειξαν θετικά στοιχεία στο επιθετικό κομμάτι. Το παιχνίδι σηματοδότησε επίσης το ανεπίσημο ντεμπούτο των Μπάλσα Πόποβιτς και Ζοέλ Ρόκα με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που επιθυμούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από κοντά μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια από τα προβλεπόμενα κανάλια διάθεσης.

Η σειρά των φιλικών επί ολλανδικού εδάφους θα ολοκληρωθεί με την αναμέτρηση απέναντι στην Άλκμααρ, το Σάββατο (25/07) στις 16:00, πριν η αποστολή επιστρέψει στην Αθήνα.

Η σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αντβέρπ στην Αμβέρσα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Παρασκευής (24/07) στις 20:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.