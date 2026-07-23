· Ολυμπιακός

«Κοντά σε Λιβάκοβιτς ο Ολυμπιακός»

Κροατικό μέσο συνδέει το όνομα του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς με τον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως οι επαφές των «ερυθρόλευκων» με τον έμπειρο πορτιέρο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

«Κοντά σε Λιβάκοβιτς ο Ολυμπιακός»
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Μία ανάσα από την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς φέρεται να βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με την κροατική ιστοσελίδα «Germanijak» να αναφέρει πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν επέλθει σε τελικό στάδιο.

Όπως υπογραμμίζουν οι Κροάτες, οι άνθρωποι των «ερυθρόλευκων» εμφανίζονται αποφασισμένοι να καταβάλουν ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατομμυρίων ευρώ στη Φενέρμπαχτσε για να κάνουν δικό τους τον έμπειρο πορτιέρο.

Παρ' όλα αυτά, το «deal» εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ιατρικές εξετάσεις. Ο Λιβάκοβιτς θα υποβληθεί σε εξονυχιστικό έλεγχο από το επιτελείο των Πειραιωτών λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Εφόσον δεν προκύψει κάποια επιπλοκή, ο διεθνής γκολκίπερ αναμένεται ακόμη και εντός της εβδομάδας στην Ελλάδα για τις τελικές υπογραφές.

Την περσινή σεζόν, ο Λιβάκοβιτς πραγματοποίησε συνολικά 19 συμμετοχές με τη φανέλα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός, κρατώντας σε οκτώ περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του, ενώ συμμετείχε ως βασικός με την χώρα του στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

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