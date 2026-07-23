· Παναθηναϊκός

Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας και τη δική μου»

Ο Αργεντινός δήλωσε πως του αρέσει το νέο στυλ του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη επί της Πάκσι και τόνισε πως όλοι στο «τριφύλλι» μόνο χαρούμενοι πρέπει να νιώθουν. 

Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας και τη δική μου»
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Όσα είπε ο Σαντίνο Αντίνο μετά το παιχνίδι με την Πάκσι:

«Είμαι χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας, για τη νίκη και για το δικό μου γκολ. Προετοιμαστήκαμε καλά. Είχαμε την κατοχή της μπάλας και μόνο χαρούμενοι μπορούμε να νιώθουμε».

Για την δική του παρουσία και τι να περιμένει φέτος ο κόσμος: «Ήταν θέμα προσαρμογής. Είμαι χαρούμενος με αυτά που κάνω και προσπαθώ να δείξω στον κόσμο μας τι μπορώ να καταφέρω».

Για το νέο στυλ παιχνιδιού της ομάδας: «Είμαστε ένα ωραίο γκρουπ, έχουμε προσαρμοστεί και θα πάμε ακόμα καλύτερα».

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