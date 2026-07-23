Προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στην Ουγγαρία και επικράτησε της Πάκσι με 2-1 στο πρώτο εκ των δύο ματς για την πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι ποδοσφαιριστές του Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν σοβαροί σε όλη τη διάρκεια του ματς και πήραν το πολυπόθητο «διπλό» με ένα σκορ που θεωρείται «φτωχό» σε σχέση με την εικόνα του αγώνα.

Το «τριφύλλι» έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης καθώς με τη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (30/7) να είναι στην Αθήνα, καλείται να κάνει τα αυτονόητα για να προκριθεί.