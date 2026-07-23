Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολιβιέ Σαρ στο προσκήνιο για τη θέση του σέντερ

Την ώρα που το μέλλον του Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι συνεργάτες του προχωρούν κανονικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους και ανταγωνιστικού ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Η βασική προτεραιότητα των Μαδριλένων αφορά την ενίσχυση στη θέση του σέντερ, μετά την αποχώρηση του Άλεξ Λεν. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ολιβιέ Σαρ είναι ο παίκτης που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος σέντερ, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, μετρά 50 συμμετοχές στο NBA, έχοντας αγωνιστεί κυρίως με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται μέσα στο προσεχές διάστημα να υπάρξει οριστική συμφωνία, με τη Ρεάλ να κλείνει ένα από τα σημαντικότερα ανοικτά μέτωπα του φετινού καλοκαιριού.