· Ρεάλ Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολιβιέ Σαρ στο προσκήνιο για τη θέση του σέντερ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Ολιβιέ Σαρ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ολιβιέ Σαρ στο προσκήνιο για τη θέση του σέντερ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ώρα που το μέλλον του Μάριο Χεζόνια εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέδρο Μαρτίνεθ και οι συνεργάτες του προχωρούν κανονικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με στόχο τη δημιουργία ενός πλήρους και ανταγωνιστικού ρόστερ για τη νέα σεζόν.

Η βασική προτεραιότητα των Μαδριλένων αφορά την ενίσχυση στη θέση του σέντερ, μετά την αποχώρηση του Άλεξ Λεν. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο Ολιβιέ Σαρ είναι ο παίκτης που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γάλλος σέντερ, απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Κεντάκι, μετρά 50 συμμετοχές στο NBA, έχοντας αγωνιστεί κυρίως με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και δεν αποκλείεται μέσα στο προσεχές διάστημα να υπάρξει οριστική συμφωνία, με τη Ρεάλ να κλείνει ένα από τα σημαντικότερα ανοικτά μέτωπα του φετινού καλοκαιριού.

COMMENTS
LATEST NEWS
02:20 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τάτση o Απόλλων Καλαμαριάς

00:11 CONFERENCE LEAGUE

Φύσσας: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, η πρόκριση δεν έχει κριθεί ακόμη»

00:08 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τα αποτελέσματα της βραδιάς

00:06 EUROPA LEAGUE

Europa League: Ισοπαλία για Χάμαρπι και Άντερλεχτ, ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

00:05 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες - Δεν είναι η στιγμή να πούμε συγχαρητήρια»

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφεραν την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα

23:58 GREEK BASKET LEAGUE

Βίκος Ιωαννίνων: Ενίσχυση στην περιφέρεια με Κισόν Τζάστις

23:43 SUPER LEAGUE

«Κοντά σε Λιβάκοβιτς ο Ολυμπιακός»

23:40 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Μπορούσαμε να επικρατήσουμε με 3-4 γκολ - Είμαστε φαβορί»

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας και τη δική μου»

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Τσάπρας: «Πρέπει να παίξουμε στην League Phase του Conference League, είμαστε ο Παναθηναϊκός»

23:03 CONFERENCE LEAGUE

Πάκσι - Παναθηναϊκός: Τα highlights της μεγάλης «πράσινης» νίκης (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας