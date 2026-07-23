Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με την Πάκσι

Θετικό ήταν το επίσημο ντεμπούτο του Τζέικομπ Νίστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με το «τριφύλλι» να επικρατεί με 2-1 της Πάκσι στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, παίρνοντας προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στην Αθήνα.

Το δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων έχει οριστεί την Πέμπτη (30/7) στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΙ.