Νέοι μπελάδες για τον Τάι Λόσον: Συνελήφθη για κλοπή και επίθεση σε αστυνομικό

Ο Τάι Λόσον απασχολεί ξανά την επικαιρότητα, αυτή τη φορά όχι για τις επιδόσεις του στα παρκέ, αλλά για ένα νέο περιστατικό με τον νόμο στις ΗΠΑ.

Ο πρώην γκαρντ των Ντένβερ Νάγκετς, Σακραμέντο Κινγκς και άλλοτε παίκτης του Κολοσσού Ρόδου, συνελήφθη στο Castle Rock του Κολοράντο, καθώς φέρεται να αφαίρεσε ένα μπουκάλι βότκα από κατάστημα ποτών χωρίς να πληρώσει.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The California Post, ο Λόσον μετέβη στη συνέχεια σε κοντινό εστιατόριο, ενώ όταν εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση, εξύβρισε επανειλημμένα μία αστυνομικό και επέδειξε επιθετική συμπεριφορά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 16ης Ιουλίου, έπειτα από καταγγελία υπαλλήλου του καταστήματος. Οι αστυνομικοί ανέφεραν επίσης ότι ο πρώην μπασκετμπολίστας μύριζε έντονα αλκοόλ όταν τον προσέγγισαν.

Τελικά, ο Λόσον κατηγορήθηκε για κλοπή από κατάστημα αντικειμένου αξίας μικρότερης των 300 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 37χρονος πρώην NBAer βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη, καθώς στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε αρκετά περιστατικά εκτός αγωνιστικών χώρων.