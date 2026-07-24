Φύσσας: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, η πρόκριση δεν έχει κριθεί ακόμη»

Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αλλά απόλυτα συγκεντρωμένος στη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας του Παναθηναϊκού, εμφανίστηκε ο Τάκης Φύσσας μετά τη νίκη με 2-1 επί της Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο αντιπρόεδρος της «πράσινης» ΠΑΕ στάθηκε στη σημασία της επικράτησης, επισημαίνοντας πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε περίοδο προετοιμασίας και χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει τον επιθυμητό βαθμό ομοιογένειας και αγωνιστικού ρυθμού.

«Ήταν μία πολύ σημαντική νίκη. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες για να τελειώσουμε το παιχνίδι, όμως αυτή την εποχή δεν είναι εύκολο. Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους και χρειάζονται παιχνίδια για να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνοχή», ανέφερε.

Στη συνέχεια εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο υπάρχον ρόστερ και στην τεχνική ηγεσία, τονίζοντας πως ο προπονητής έχει παρουσιάσει ήδη σημαντικό έργο, ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η εικόνα της ομάδας θα βελτιώνεται παιχνίδι με το παιχνίδι.

Ο Φύσσας ξεκαθάρισε πως, παρά τον τίτλο του φαβορί, ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια να υποτιμήσει την Πάκσι, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων έχει ανέβει αισθητά.

«Δεν είναι εύκολο για καμία ομάδα. Η Πάκσι είναι ένα αξιόλογο σύνολο και βλέπουμε καθημερινά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη. Όλες οι ομάδες παλεύουν και απαιτείται απόλυτη συγκέντρωση», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ενόψει της ρεβάνς, τονίζοντας ότι οι «πράσινοι» θα μπουν στο γήπεδο αποκλειστικά με στόχο τη νίκη και όχι τη διαχείριση του προβαδίσματος.

Αναφερόμενος στην εικόνα του αγώνα, ο αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού εκτίμησε πως η ομάδα του δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» το παιχνίδι από νωρίς.

«Θα μπορούσαμε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου να είχαμε κάνει το σκορ 0-4. Δεν αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες μας, η Πάκσι μείωσε και χρειάστηκε να διαχειριστούμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Κρατάμε τη νίκη και συνεχίζουμε», ανέφερε.

Ο Φύσσας χαρακτήρισε θετική, σε έναν βαθμό, την πίεση που υπάρχει στον Παναθηναϊκό, υποστηρίζοντας ότι κρατά την ομάδα σε διαρκή εγρήγορση.

«Κάποιες φορές είναι καλύτερο να παίζεις με το μαχαίρι στον λαιμό. Έτσι παραμένεις απόλυτα συγκεντρωμένος σε κάθε παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε μόνο τη ρεβάνς και στόχος μας είναι να πάρουμε την πρόκριση», είπε.

Κλείνοντας, στάθηκε στο εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα, αποδίδοντας σημαντικό μέρος της εύρυθμης λειτουργίας στον προπονητή και τονίζοντας πως όλες οι κινήσεις έγιναν με γνώμονα την ενίσχυση του συλλόγου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της φετινής προετοιμασίας, λόγω των υποχρεώσεων αρκετών διεθνών ποδοσφαιριστών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Φακούντο Πελίστρι.

Ολοκληρώνοντας, ξεκαθάρισε πως η μοναδική προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι η πρόκριση στη League Phase του Conference League, επισημαίνοντας ότι το 2-1 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αλλά όχι το τέλος της υπόθεσης.