Conference League: Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Τα πρώτα παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League ολοκληρώθηκαν, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το δεξί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Πάκσι με 2-1.

Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των πρώτων παιχνιδιών, με τις ρεβάνς να ακολουθούν στις 30/7.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Β' προκριματικού γύρου του Conference League: