Conference League: Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Τα πρώτα αποτελέσματα από την Β' προκριματική φάση του Conference League (23/7).
Τα πρώτα παιχνίδια για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League ολοκληρώθηκαν, με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με το δεξί στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν, περνώντας νικηφόρα από την έδρα της Πάκσι με 2-1.
Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των πρώτων παιχνιδιών, με τις ρεβάνς να ακολουθούν στις 30/7.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του Β' προκριματικού γύρου του Conference League:
- Γκέτεμποργκ (Σουηδία) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 1-2
- Φλοριάνα (Μάλτα) - Ντρίτα (Κόσοβο) 1-1
- Ατερτ Μπίσεν (Λουξεμβούργο) - Γκιόρι ΕΤΟ (Ουγγαρία) 2-6
- Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) - Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 2-4
- Μποχίμιαν (Ιρλανδία) - Μπαλκάνι (Κόσοβο) 2-1
- Μπασακσεχίρ (Τουρκία) - Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 1-1
- Βαρντάρ (Σκόπια) - Ρίγα FC (Λετονία) 2-3
- Σπαρτάκ Τρνάβα (Σλοβακία) - ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία) 0-0
- Ζελέζνιτσαρ Πάντσεβο (Σερβία) - Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1
- Μαλίσεβα (Κόσοβο)- Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 2-0
- Λιέπαγια (Λετονία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 0-2
- Αλασκέρτ (Αρμενία)- Κλουζ (Ρουμανία) 1-1
- Πανεβέζις (Λιθουανία) - Τόμπολ (Καζακστάν) 1-1
- Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) - Δε Νιου Σέιντς (Ουαλία) 1-0
- Ελσίνκι (Φινλανδία) - Κοουλρέιν (Βόρεια Ιρλανδία) 5-0
- Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία) - Πιούνικ (Αρμενία) 1-0
- Ντίλα Γκόρι (Γεωργία) - Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 0-4
- Πάιντε Λιναμέεσκοντ (Εσθονία) - Ζίρε (Αζερμπαϊτζάν) 1-0
- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 0-1
- RFS (Λετονία) - Βέστρι (Ισλανδία) 4-1
- Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Βαλέτα (Μάλτα) 3-1
- Ντατς 1904 (Σλοβακία) - Βελέζ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 1-0
- Βίτεμπσκ (Λευκορωσία) - Σουτιέσκα (Μαυροβούνιο) 3-0
- Γκάις (Σουηδία) - Νόρντζελαντ (Δανία) 1-0
- Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ (Ρουμανία) - Μπραν (Νορβηγία) 2-2
- Ζίμπρου Κισινάου (Μολδαβία) - Νόα (Αρμενία) 1-1
- Ντιναμό Τιφλίδας (Γεωργία) - Ζαλγκίρις Βίλνιους (Λιθουανία) 3-0
- ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) - Σιόν (Ελβετία) 1-1
- FC Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 1-3
- Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Ατλέτικ Κλουμπ ντ'Εσκάλδες (Ανδόρα) 4-0
- FCSB (Ρουμανία) - Άουντα (Λετονία) 2-3
- Βάραζντιν (Κροατία) - Γιάμπλονετς 3-2
- Αλουμίνι (Σλοβενία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 1-1
- Πάκσι (Ουγγαρία) - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 1-2
- Βοϊβοντίνα (Σερβία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 1-4
- Πολισία (Ουκρανία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 3-3
- Μπόρατς (Βοσνία)-Πετροκούμπ (Μολδαβία) 3-0
- Λουγκάνο (Ελβετία) - Ντουκατζίνι (Κόσοβο) 1-0
- Ζίλινα (Σλοβακία) - Κατοβίτσε (Πολωνία) 2-1
- Βάραζντιν (Κροατία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 3-2
- Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) - Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-0
- Τσερκάσι (Ουκρανία) - Γάνδη (Βέλγιο) 0-0
- Ριέκα (Κροατία) - Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία) 1-0
- Μπράβο (Σλοβενία) - Σκεντίγια (Σκόπια) 2-1
- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) - Νόμε Κάλγιου (Εσθονία) 5-2
- Μάδεργουελ (Σκωτία) - ΗΒ Τόρσαβν (Νησιά Φερόε) 2-0
- ΝΣΙ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) - Κόπερ (Σλοβενία) 0-2
- Στιάργκαν (Ισλανδία) - Ίλβες (Φινλανδία) 1-0
- Παρτίζαν Βελιγραδίου (Σερβία) - Ούνα Στρασέν (Λουξεμβούργο) 4-0
- Βαλούρ (Ισλανδία) - Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)