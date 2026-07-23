Βίκος Ιωαννίνων: Ενίσχυση στην περιφέρεια με Κισόν Τζάστις

Μεταγραφών συνέχεια για το νεοφώτιστο στην GBL Βίκο Ιωαννίνων, με την ομάδα της Ηπείρου να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου γκαρντ/φόργουρντ Κισόν Τζάστις.

Ο Αμερικάνος έρχεται για να ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, ενώ την περσινή χρονιά αγωνιζόμενος στην γαλλική Σολέ, μέτρησε κατά μέσο όρο 6.0 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα σε πρωτάθλημα και Basketball Champions League.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση των Vikos Φalcons βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αμερικανό ύψους 2.01μ forward Keshawn Justice!

Ο Keshawn γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1999 στο Madison του Wisconsin. Φοίτησε στο Santa Clara University (NCAA) από το 2018 έως το 2023, όντας ο ρεκορντμάν συμμετοχών στην ιστορία του κολεγίου (144 αγώνες). Στην τελευταία του κολεγιακή χρονιά είχε κομβικό ρόλο με 13.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ, κερδίζοντας μια θέση στην All-WCC Second Team.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στο NBA G-League με τη φανέλα των Salt Lake City Stars (θυγατρική των Utah Jazz) έχοντας 12.1 πόντους, 4.4 ριμπάουντ και 2.0 ασίστ.

Την περασμένη αγωνιστική σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της γαλλικής Cholet Basket μετρώντας 29 συμμετοχές στη δυνατή Betclic Elite (5.6 πόντους και 3.2 ριμπάουντ σε 18.9 λεπτά συμμετοχής), ενώ στο Basketball Champions League (BCL) ξεχώρισε με 8.3 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ και 1.5 κλεψίματα ανά παιχνίδι! Στο κλείσιμο της περσινής χρονιάς, πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία στα playoffs, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, αφού πρώτα απέκλεισε την ASVEL Villeurbanne, πριν λυγίσει απέναντι στην μετέπειτα φιναλίστ Paris Basketball.

Με το «φαρμακερό» του σουτ από την περιφέρεια, την αμυντική του προσήλωση και το υψηλό του μπασκετικό IQ, ο Keshawn αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα στην περιφερειακή μας γραμμή.

Keshawn, σε καλωσορίζουμε στα Ιωάννινα και σου ευχόμαστε μια σεζόν γεμάτη υγεία, νίκες και επιτυχίες με τη φανέλα των Vikos Φalcons!»