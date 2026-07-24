Νίστρουπ: «Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες - Δεν είναι η στιγμή να πούμε συγχαρητήρια»

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάκσι, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η υπόθεση πρόκριση παραμένει ανοιχτή, τονίζοντας ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει πριν από τη ρεβάνς στο ΟΑΚΑ.

Ο Δανός προπονητής στάθηκε στην εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι υπήρχαν δύο στοιχεία στην απόδοση του «τριφυλλιού» που δεν τον άφησαν απόλυτα ικανοποιημένο, παρά το θετικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη ευκαιρία του Γιάγκουσιτς, αλλά και στην ανάγκη ο Παναθηναϊκός να παρουσιαστεί ακόμη πιο αποτελεσματικός στη συνέχεια των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων.

Ο τεχνικός των «πρασίνων» εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για την παρουσία των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων, υπογραμμίζοντας ότι προσαρμόζονται γρήγορα και προσφέρουν ήδη σημαντικές λύσεις στην ομάδα.

Ενόψει της δεύτερης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ο Νίστρουπ υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να διατηρήσει την ίδια σοβαρότητα και συγκέντρωση, καθώς η Πάκσι παραμένει ένας αντίπαλος που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ

Για το τι κρατάει: «Το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε τελειώσει προτού σκοράρουν εκείνοι. Αυτό είναι απογοητευτικό, ότι δηλαδή δεν κερδίσαμε με μεγαλύτερο σκορ, μετά από τόσες ευκαιρίες. Μιλάω με σεβασμό πάντα προς τους αντιπάλους μου. Η Πάκσι πάλεψε και για να είμαστε δίκαιοι μας έθεσε και υπό πίεση για λίγα λεπτά. Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες. Όμως μία νίκη είναι πάντα μία νίκη».

Για τη φάση του Γιάγκουσιτς και αν μπορεί να αποτελέσει ένα μάθημα: «Ο Γιάγκουσιτς έπαιξε πολύ καλά απόψε. Ιδιαίτερα στα πρώτα 60 λεπτά ήταν εξαιρετικός, αλλά έπειτα ήρθε και κάποια κούραση. Προφανώς κι έπρεπε να βάλει την ευκαιρία Κανείς δεν χάνει μία ευκαιρία επίτηδες. Δεν ήταν ο μοναδικός που έχασε μία ευκαιρία απόψε. Σίγουρα έπρεπε να πασάρει στη φάση αυτή. Αλλά είπα είπα και πριν, δύο πράγματα δεν μου άρεσαν απόψε. Οι χαμένες ευκαιρίες και το διάστημα που χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα, γιατί θα υπάρξουν διαστήματα τέτοια στα ευρωπαϊκά που ο αντίπαλος θα πάρει ψυχολογία και από τον κόσμο του και θα παλέψει, όμως τα τελευταία 20 λεπτά δεν μου άρεσαν καθόλου».

Για την εμφάνιση σήμερα και το πόσο μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα: «Είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Και για την προσωπικό προσπάθεια και για την απόδοση του Καμαρά. Το ίδιο και με τον Στέφαν που καθοδηγούσε την άμυνα, τον Πένια και τον Τσάπρα. Αλλά και ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς ήταν εξίσου καλοί».

Για την ικανοποίησή από το ματς απόψε: «Αρχικά δεν νομίζω πως είναι η στιγμή για να πούμε συγχαρητήρια, αφού δεν έχει τελειώσει ακόμη η πρόκριση. Θα ήθελα να σταθώ στον σύλλογο που έκανα τα πάντα για να προσφέρει τις καλύτερες συνθήκες. Στόχος μας να γυρίσουμε στην Αθήνα και να τελειώσουμε την πρόκριση».