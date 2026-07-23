Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφεραν την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα
Σημαντικούς βαθμούς πήρε η Ελλάδα μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.
Το ελληνικό ποδόσφαιρο μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν, καθώς οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού έδωσαν σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.
Ο «δικέφαλος» πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» με 3-2 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League, ενώ λίγη ώρα αργότερα το «τριφύλλι» πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Πάκσι, επικρατώντας με 2-1 για το Conference League.
Οι δύο επιτυχίες απέφεραν συνολικά 400 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, καθώς κάθε νίκη προσέφερε από 200 βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της Ελλάδας.
Η βαθμολογίας της UEFA
9. Τουρκία 45.675
10. Πολωνία 42.525
11. Τσεχία 42.025
12. Ελλάδα 40.812
13. Δανία 34.431
14. Νορβηγία 33.712