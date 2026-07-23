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Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφεραν την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα

Σημαντικούς βαθμούς πήρε η Ελλάδα μετά τις νίκες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ.

Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφεραν την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα
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Το ελληνικό ποδόσφαιρο μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν, καθώς οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού έδωσαν σημαντική ώθηση στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Ο «δικέφαλος» πανηγύρισε σπουδαίο «διπλό» με 3-2 απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League, ενώ λίγη ώρα αργότερα το «τριφύλλι» πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Πάκσι, επικρατώντας με 2-1 για το Conference League.

Οι δύο επιτυχίες απέφεραν συνολικά 400 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας, καθώς κάθε νίκη προσέφερε από 200 βαθμούς στη συνολική συγκομιδή της Ελλάδας.

Η βαθμολογίας της UEFA

9. Τουρκία 45.675

10. Πολωνία 42.525

11. Τσεχία 42.025

12. Ελλάδα 40.812

13. Δανία 34.431

14. Νορβηγία 33.712

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