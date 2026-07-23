Ντιναμό Κιέβου - ΠΑΟΚ 2-3: Προβάδισμα πρόκρισης για τον «Δικέφαλο» με... μαγικό Κωνσταντέλια

Με το δεξί μπήκε στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τη νέα σεζόν ο ΠΑΟΚ, με τον «Δικέφαλο του βορρά» να επικρατεί με 3-2 της Ντιναμό Κιέβου στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με τον Αλέσιο Λίσι στον πάγκο.

Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε τρομερά κέφια, οι «ασπρόμαυροι» έβγαλαν αντίδραση στο γρήγορο γκολ του Ουκρανών, έφεραν το παιχνίδι τούμπα και απέκτησαν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League ενόψει της ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη (30/7).

Ιδανικό ξεκίνημα και γκολ για τον Σανταμαρία, ουσιαστικός Ζαφείρης σε μια βραδιά όπου μεγάλος άτυχος ήταν ο Τάχα Άλι, ο οποίος αποχώρησε νωρίς από τη Lublin Arena λόγω τραυματισμού.

Το ματς

Μόλις στο 3' οι Ουκρανοί αιφνιδίασαν τους πάντες και άνοιξαν το σκορ, με τον Μπράζκο να πιάνει το δυνατό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του Παβλένκα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ έχασε από νωρίς με πρόβλημα στον ώμο τον Τάχα Άλι, παρ' όλα αυτά πίεσε, έβγαλε αντίδραση και στο 13' βρήκε γκολ ισοφάρισης. Ο Ζίβκοβιτς με εξαιρετική κάθετη πάσα βρήκε μέσα στην περιοχή τον Κωνσταντέλια ο οποίος με ένα θαυμάσιο πλασέ έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1.

Ο «Δικέφαλος του βορρά» συνήλθε πλήρως από το σοκ των πρώτων λεπτών και στο 24' απείλησε και πάλι με τον Κωνσταντέλια να κάνει την πολύ ωραία σέντρα, με τον Μύθου για λίγο να μην προλαβαίνει να κάνει την προβολή και την ευκαιρία να περνάει ανεκμετάλλευτη.

Στο 25ο λεπτό, ο Γκερέρο δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με το επικίνδυνο δεξί σουτ που εξαπέλυσε να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 37' το μακρινό σουτ του Σαπαρένκο δεν ανησύχησε τον Παβλένκα, με τον Τσέχο να μπλοκάρει εύκολα.

Στο 39' ο ΠΑΟΚ έφτασε στην ανατροπή όταν μετά από έξυπνο τακουνάκι του Κωνσταντέλια στον Κένι και ασταθή απομάκρυνση της άμυνας των Ουκρανών, η μπάλα έφτασε στον Ζαφείρη, ο οποίος με ψύχραιμο δεξί πλασέ νίκησε τον τερματοφύλακα της Ντιναμό για το 1-2.

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, ο Κωνσταντέλιας με εκπληκτική ατομική ενέργεια έφτασε μέχρι το ύψος της μεγάλης περιοχής της Ντιναμό, όμως το σουτ που επιχείρησε ήταν αδύναμο, καταλήγοντας στην αγκαλιά του Νεσερέτ.

Στην επανάληψη, ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, όταν στο 50' μετά από σεμιναριακή αντεπίθεση, ο Κωνσταντέλιας βρήκε με κεφαλιά τον Μύθου μέσα στην περιοχή, με τον νεαρό φορ να γλιστράει στην προσπάθειά του να βρει τη μπάλα.

Ο ΠΑΟΚ διεύρυνε το προβάδισμά του σε 1-3 στο 51', με τον Σανταμαρία να συστήνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιάνοντας ένα γεμάτο συρτό σουτ εκτός περιοχής μετά την τροφοδότηση του Κωνσταντέλια από τα αριστερά που κατέληξε στο βάθος της εστίας.

Στο 64' το επικίνδυνο γύρισμα του Πονομαρένκο δεν βρήκε αποδέκτη, με τον κίνδυνο να περνάει για την άμυνα του ΠΑΟΚ.

Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 75ο λεπτό, με τον Ζίβκοβιτς να τροφοδοτεί τον Τάισον στα αριστερά, αυτός να βγάζει την κάθετη στον Κωνσταντέλια, αλλά τον Νεσερέτ να αποκρούει το αριστερό πλασέ του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Δύο λεπτά αργότερα η Ντιναμό μείωσε σε 3-2, με τον Λονβάικ να αξιοποιεί την όμορφη επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων και να εκτελεί εύστοχα με αριστερό πλασέ στη δεξιά γωνία του Γιούρι Παβλένκα.Οι Ουκρανοί δεν σταμάτησαν εκεί και στο 83' έχασαν απίστευτη ευκαιρία, με το δεξί πλασέ του Πονομαρένκο να σταματάει στο δεξί δοκάρι του «Δικεφάλου».

Παρά την ασφυκτική πίεση των Ουκρανών στα τελευταία λεπτά, ο ΠΑΟΚ άντεξε, κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα είχε μέχρι και δοκάρι στις καθυστερήσεις με το μακρινό σουτ του Καμαρά και πήρε μια σπουδαία νίκη, κάνοντας το πρώτο αποφασιστικό βήμα ενόψει της ρεβάνς στη Θεσσαλονίκη.

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ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος (84' Ελουστόνδο), Γκόμεζ, Ζαφείρης (77' Καμαρά), Σανταμαρία, Άλι (14' Τάισον), Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς (84' Χατσίδης), Μύθου (77' Γερεμέγεφ).

Ντιναμό Κιέβου (Ιγκόρ Κόστιουκ): Νέσερετ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μιχάνκο, Ντούμπιντσακ, Μπράζκο (85' Ρουμπτσίνσκι), Πιχάλονοκ (55' Λόνβικ), Σαπαρένκο (68' Μπουγιάλσκι), Βολόσιν (55' Ρεντούσκο) , Πονομαρένκο, Γκερέρο (68' Γιαρμολένκο).