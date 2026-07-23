Στην Άστον Βίλα με τη μορφή δανεισμού ο Γκαρνάτσο

Η Άστον Βίλα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας του Ουνάι Έμερι με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, με το συμβόλαιο του 22χρονου ποδοσφαιριστή με την Τσέλσι να έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2032.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Γκαρνάτσο πραγματοποίησε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ.