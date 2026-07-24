Europa League: Ισοπαλία για Χάμαρπι και Άντερλεχτ, ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

Η Χάμαρμπι υποδέχτηκε την Άντερλεχτ στη Σουηδία, στο ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον για τον β’ προκριματικό γύρο του Europa League. Κι αυτό γιατί ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αν ο «Δικέφαλος» ολοκληρώσει τη… δουλειά, μετά τη νίκη του με 3-2 επί της Ντιναμό Κιέβου. Σουηδοί και Βέλγοι έμειναν στο 1-1 κι άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ηττήθηκε 2-1 στην Ελβετία από τη Σεντ Γκάλεν. Ο Έλληνας επιθετικός είχε ασίστ στο γκολ του Ράφα Σίλβα για την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων του Β’ προκριματικού γύρου του Europa League

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 0-0

Χάμαρμπι (Σουηδία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1

Τρόμσο (Νορβηγία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 0-1

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-5

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 2-3

Τβέντε (Ολλανδία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 1-2

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-0

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-1

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)- Πάφος FC (Κύπρος) 2-0