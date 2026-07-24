· ΠΑΟΚ

Europa League: Ισοπαλία για Χάμαρπι και Άντερλεχτ, ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της β’ προκριματικής φάσης του Europa League. 

Europa League: Ισοπαλία για Χάμαρπι και Άντερλεχτ, ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Χάμαρμπι υποδέχτηκε την Άντερλεχτ στη Σουηδία, στο ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον για τον β’ προκριματικό γύρο του Europa League. Κι αυτό γιατί ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αν ο «Δικέφαλος» ολοκληρώσει τη… δουλειά, μετά τη νίκη του με 3-2 επί της Ντιναμό Κιέβου. Σουηδοί και Βέλγοι έμειναν στο 1-1 κι άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, ηττήθηκε 2-1 στην Ελβετία από τη Σεντ Γκάλεν. Ο Έλληνας επιθετικός είχε ασίστ στο γκολ του Ράφα Σίλβα για την ομάδα του.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αναμετρήσεων του Β’ προκριματικού γύρου του Europa League

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)- ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 0-0

Χάμαρμπι (Σουηδία) - Άντερλεχτ (Βέλγιο) 1-1

Τρόμσο (Νορβηγία) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 0-1

Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)- Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-5

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) - ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 2-3

Τβέντε (Ολλανδία) - Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 1-2

Μπεσίκτας (Τουρκία) - Μίντιλαντ (Δανία) 1-0

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) - Μπενφίκα (Πορτογαλία) 2-1

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)- Πάφος FC (Κύπρος) 2-0

COMMENTS
LATEST NEWS
03:04 SUPER LEAGUE

Κοντά στον Παναθηναϊκό ο Κινγκς Κάνγκουα

02:20 SUPER LEAGUE 2

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τάτση o Απόλλων Καλαμαριάς

00:11 CONFERENCE LEAGUE

Φύσσας: «Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, η πρόκριση δεν έχει κριθεί ακόμη»

00:08 CONFERENCE LEAGUE

Conference League: Τα αποτελέσματα της βραδιάς

00:06 EUROPA LEAGUE

Europa League: Ισοπαλία για Χάμαρπι και Άντερλεχτ, ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

00:05 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Πρέπει να τελειώνουμε τις ευκαιρίες - Δεν είναι η στιγμή να πούμε συγχαρητήρια»

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έφεραν την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στη δεκάδα

23:58 GREEK BASKET LEAGUE

Βίκος Ιωαννίνων: Ενίσχυση στην περιφέρεια με Κισόν Τζάστις

23:43 SUPER LEAGUE

«Κοντά σε Λιβάκοβιτς ο Ολυμπιακός»

23:40 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Μπορούσαμε να επικρατήσουμε με 3-4 γκολ - Είμαστε φαβορί»

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Αντίνο: «Χαρούμενος για την απόδοση της ομάδας και τη δική μου»

23:32 CONFERENCE LEAGUE

Τσάπρας: «Πρέπει να παίξουμε στην League Phase του Conference League, είμαστε ο Παναθηναϊκός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας