Νίστρουπ: «Μπορούσαμε να επικρατήσουμε με 3-4 γκολ - Είμαστε φαβορί»
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι «πράσινοι» μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ.
Την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Πάκσι υπογράμμισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» είχαν τις προϋποθέσεις να φτάσουν σε ακόμη πιο ευρεία επικράτηση.
Ο προπονητής στάθηκε στην εικόνα που παρουσίασε το «τριφύλλι» στον αγωνιστικό χώρο, επισημαίνοντας ότι οι ευκαιρίες που δημιούργησε θα μπορούσαν να είχαν μεταφραστεί σε ένα σκορ με διαφορά τριών ή ακόμη και τεσσάρων τερμάτων.
Αναλυτικά όσα είπε
«Στόχος μας η νίκη. Νικήσαμε. Μετά το 2-0 τους αφήσαμε περισσότερο να επιτευχθούν. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια διαφορά με 3-4 γκολ. Ξεκινήσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο. Μπορούσαμε περισσότερα γκολ, αλλά καλό που έχουμε και την διαφορά του ενός γκολ, καλύτερο από το να μην έχουμε καθόλου. »
Είναι μια ομάδα που πιέζει ψηλά και θέλει να εκμεταλλευτεί τα λάθη. Το ίδιο κάνουμε. Σέβομαι τον αντίπαλό μας. Τελείωσε 2η-3η στην Ουγγαρία. Είμαστε φαβορί. Πρέπει να κοιτάξουμε τις δυνατότητες μας. Με την ποιότητά μας μπορούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και στη ρεβάνς».