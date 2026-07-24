· Απόλλων Καλαμαριάς

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τάτση o Απόλλων Καλαμαριάς

Ο Γιάννης Τάτσης είναι ο νέος προπονητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Επίσημο: Ανακοίνωσε τον Τάτση o Απόλλων Καλαμαριάς
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Ο Απόλλων Καλαμαριάς γύρισε σελίδα στην τεχνική του ηγεσία, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Γιάννη Τάτση. Ο έμπειρος προπονητής αναλαμβάνει την καθοδήγηση των Ποντίων, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα σε μια ανταγωνιστική πορεία στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2.

Η διοίκηση του συλλόγου εμπιστεύτηκε τον 53χρονο τεχνικό για την επόμενη ημέρα της ομάδας, εκτιμώντας την πολυετή παρουσία και τις παραστάσεις που έχει αποκτήσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Τάτσης διαθέτει σημαντική εμπειρία από τους πάγκους αρκετών ομάδων της χώρας, έχοντας περάσει από την ΑΕΛ, την Καλλιθέα, τον Πλατανιά, τον Ηρόδοτο, τον Απόλλωνα Σμύρνης, την Παναχαϊκή και, πιο πρόσφατα, την Καβάλα.

Η ανακοίνωση

«Η οικογένεια της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Γιάννη Τάτση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο Γιάννης Τάτσης είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Pro και διαθέτει πολυετή παρουσία στους πάγκους του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί σε συλλόγους όπως η ΑΕΛ, η Καλλιθέα, ο Πλατανιάς, ο Ηρόδοτος, ο Απόλλων Σμύρνης, η Παναχαϊκή και η Καβάλα. Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του πορείας έχει ξεχωρίσει για την εργατικότητα, τη μεθοδικότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί ανταγωνιστικά σύνολα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.

Καλωσορίζουμε τον Γιάννη Τάτση στην οικογένεια της ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα κοκκινόμαυρα».

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