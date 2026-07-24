· Παναθηναϊκός

Κοντά στον Παναθηναϊκό ο Κινγκς Κάνγκουα

Οι «πράσινοι» πλησιάζουν στον Αφρικανό μέσο της Χάποελ Μπερ Σεβά, καθώς είναι έτοιμοι να «κλείσουν» το deal με την ισραηλινή ομάδα. 

Κοντά στον Παναθηναϊκό ο Κινγκς Κάνγκουα
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Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν, κόντρα στην Πάκσι με 2-1. Το «τριφύλλι» είναι κοντά στην πρόκριση στον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, όμως την ίδια ώρα πλησιάζει και στην ολοκλήρωση μιας ακόμη μεταγραφής.

Ο λόγος για τον Κινγκς Κάνγκουα. Οι διαπραγματεύσεις με την Χάποελ Μπερ Σεβά για τον κεντρικό μέσο από τη Ζάμπια, είναι προχωρημένος και σε εξαιρετικό σημείο. Η ομάδα του Ισραήλ φέρεται να είναι έτοιμη για να δώσει τη συγκατάθεσή της για τη μεταγραφή του 27χρονου.

Η πρόταση του «τριφυλλιού» είναι περίπου στα 3.800.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους που προβλέπονται. Με τα οποία το τελικό ποσό ξεπερνά τα 4 εκατ.

Ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Έτσι, όλα δείχνουν πως η συμφωνία πλησιάζει, με τις συζητήσεις να είναι στο κρίσιμο τελικό στάδιο.

Αν τελικά ολοκληρωθεί το deal, ο Κάνγκουα δε θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League, αλλά μόνο στη League Phase σε περίπτωση που βρεθεί εκεί ο Παναθηναϊκός. Γι’ αυτό και η ΑΕΚ εγκατέλειψε την υπόθεση, αν και είχε ξεχωρίσει τον ποδοσφαιριστή μετά την πώληση του Πινέδα. Όμως το γεγονός πως έπαιξε στα προκριματικά του Champions League, «φρέναρε» την Ένωση. Όχι όμως και τους «πράσινους».

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