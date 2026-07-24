Παναθηναϊκός AKTOR: Δημοσίευμα συνδέει τον Τζέριαν Γκραντ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ
Ισραηλινό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Χάποελ Τελ Αβίβ ενδιαφέρεται για τον Τζέριαν Γκραντ και βρίσκεται σε επαφές με τον Παναθηναϊκό AKTOR για την περίπτωσή του.
Στο μεταγραφικό «κάδρο» της Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται, σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, ο Τζέριαν Γκραντ.
Όπως υποστηρίζει το «Sport5», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.
Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό AKTOR, διερευνώντας τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.
Σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδει το ισραηλινό Μέσο, η Χάποελ επιθυμεί να εντάξει τον Τζέριαν Γκραντ στο ρόστερ της, συνεχίζοντας παράλληλα τις επαφές με τους «πράσινους».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Αμερικανός δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή της ομάδας, καθώς στη μεταγραφική της λίστα βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις παικτών.