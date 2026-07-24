Παναθηναϊκός AKTOR: Δημοσίευμα συνδέει τον Τζέριαν Γκραντ με τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο μεταγραφικό «κάδρο» της Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται, σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, ο Τζέριαν Γκραντ.

Όπως υποστηρίζει το «Sport5», η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αμερικανού γκαρντ, έχοντας εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον Παναθηναϊκό AKTOR, διερευνώντας τις προϋποθέσεις μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδει το ισραηλινό Μέσο, η Χάποελ επιθυμεί να εντάξει τον Τζέριαν Γκραντ στο ρόστερ της, συνεχίζοντας παράλληλα τις επαφές με τους «πράσινους».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Αμερικανός δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή της ομάδας, καθώς στη μεταγραφική της λίστα βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις παικτών.