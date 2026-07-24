Αργεντινή: Αποχώρησε από την εθνική ο Οταμέντι - Το συγκινητικό του μήνυμα

Ο Νίκολας Οταμέντι έβαλε τέλος στην πολυετή παρουσία του στην Εθνική Αργεντινής, ανακοινώνοντας την απόφασή του να αποσυρθεί από την «αλμπισελέστε» έπειτα από 17 χρόνια.

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός γνωστοποίησε την απόφασή του λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο οποίο η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έφτασε για δεύτερη διαδοχική φορά στον τελικό, χωρίς όμως να καταφέρει να υπερασπιστεί τον τίτλο της.

Ο 38χρονος αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω και ποτέ δεν σταμάτησα να νιώθω ότι το να φοράω αυτή τη φανέλα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου».

Ο Οταμέντι υπήρξε βασικό μέλος της πιο επιτυχημένης γενιάς στην ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, κατακτώντας το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, τα Κόπα Αμέρικα του 2021 και του 2024, καθώς και το Finalissima του 2022.

Το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα πραγματοποιήθηκε το 2009, ενώ ολοκλήρωσε την πορεία του με 139 συμμετοχές, οκτώ γκολ και τρεις ασίστ.

Στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Σήμερα πρέπει να γράψω τις πιο δύσκολες λέξεις σε όλη μου την καριέρα.

Από τότε που ήμουν παιδί, ονειρευόμουν να φορέσω τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας της Αργεντινής. Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο που μου έδωσε ποτέ το ποδόσφαιρο. Την υπερασπίστηκα με όλη μου την ψυχή, με περηφάνια και με την ευθύνη να γνωρίζω τι σημαίνει αυτό για εκατομμύρια Αργεντινούς.

Η μοίρα αποφάσισε ότι ο τελευταίος μου αγώνας θα ήταν ένας τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά φεύγω με το κεφάλι ψηλά, γνωρίζοντας ότι αυτή η ομάδα πάλεψε μέχρι την τελευταία στιγμή.

Αποχαιρετώ με την ησυχία της ψυχής μου, γνωρίζοντας ότι έδωσα τα πάντα. Ποτέ δεν κράτησα τίποτα πίσω, ποτέ δεν σταμάτησα να πιστεύω και ποτέ δεν σταμάτησα να νιώθω ότι το να φοράω αυτή τη φανέλα ήταν η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου.

Ευχαριστώ τους φιλάθλους της Αργεντινής. Ευχαριστώ για την άπειρη αγάπη σας, για κάθε σημαία, κάθε τραγούδι και για το ότι στεκόσασταν δίπλα μας στις καλές στιγμές και, πάνω απ’ όλα, στις πιο δύσκολες. Μας κάνατε να νιώθουμε ότι κάθε φορά που παιζόταν ο εθνικός ύμνος, δεν ήμασταν απλώς έντεκα παίκτες· ήμασταν εκατομμύρια άνθρωποι που υπερασπίζονταν το ίδιο όνειρο.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου. Ήσασταν το καταφύγιό μου μετά από κάθε ήττα και η δύναμή μου μέσα από κάθε πρόκληση. Αντέξατε την απόσταση, τον χρόνο που ήμασταν μακριά, τα δάκρυα και τις απογοητεύσεις. Ποτέ δεν διήνυσα αυτόν τον δρόμο μόνος μου· κάθε βήμα το κάναμε μαζί.

Και σε όσους συνεχίζουν να φορούν αυτή τη φανέλα σήμερα, θέλω να σας πω κάτι από τα βάθη της καρδιάς μου: μην σταματήσετε ποτέ να πιστεύετε. Θα υπάρξουν στιγμές που θα φαίνονται αδύνατο να ξεπεραστούν, αλλά αυτή η φανέλα ανταμείβει πάντα όσους την υπερασπίζονται με ταπεινότητα, θυσία και αγάπη. Κρατήστε τα κεφάλια σας ψηλά, συνεχίστε να παλεύετε και μην αφήσετε ποτέ μια ήττα να σας πάρει την ελπίδα. Είμαι πεπεισμένος ότι το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας θα σας ανήκει.

Σήμερα αποχαιρετώ την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής, αλλά με τεράστια περηφάνια που εκπροσώπησα τη χώρα μου. Οι τίτλοι μένουν στην ιστορία, αλλά η αγάπη για αυτά τα χρώματα διαρκεί για πάντα.

Ευχαριστώ, Αργεντινή. Ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να εκπληρώσω το όνειρό μου να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής και να φορέσω την πιο όμορφη φανέλα του κόσμου».