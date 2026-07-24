Ανδρικά summer essentials για ένα καλοκαίρι γεμάτο στυλ

Επικρατεί μια θεωρία που αναφέρει ότι το καλοκαίρι δεν ξεκινά όταν γράψει 35 βαθμούς το θερμόμετρο ή όταν κλείσεις εισιτήρια για το νησί, αλλά τη στιγμή εκείνη που θα κοιτάξεις την ντουλάπα σου και θα συνειδητοποιήσεις ότι τίποτα δεν σε εκφράζει πραγματικά για τη σεζόν που έρχεται.

Και κάπου εκεί, αντί να χαθείς σε ατελείωτες online αναζητήσεις, κάνεις αυτό που έχει περισσότερο νόημα από όλα. Σηκώνεσαι, και πηγαίνεις μια βόλτα στο The Mall Athens.

Με έναν καφέ στο χέρι και χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη, η καλοκαιρινή μας περιπλάνηση στο Εμπορικό Κέντρο, περιελάμβανε αρκετή έρευνα για τις αγορές που θα μας κρατήσουν συντροφιά μέχρι το φινάλε της θερινής περιόδου και -γιατί όχι- για τα επόμενα καλοκαίρια.

Το καλό το ντύσιμο άλλωστε, δεν χτίζεται με υπερβολές, αλλά με έξυπνες επιλογές, όπως αυτές που σας προτείνουμε παρακάτω.

Surf αισθητική, ακόμα κι αν η παραλία είναι μία ώρα μακριά

Αν υπάρχει ένα item που σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού, αυτό είναι το μαγιό.

Στο κατάστημα Quiksilver η καλοκαιρινή μας διάθεση, μάς οδήγησε σε ένα σχέδιο με surf επιρροές, ελαφρύ ύφασμα και άνετη εφαρμογή. Είναι από αυτά που λειτουργούν εξίσου καλά μέσα στη θάλασσα αλλά και στο beach bar με ένα λινό πουκάμισο από πάνω. Αν είσαι μάλιστα από αυτούς που πάνε στην παραλία και ξεχνούν να γυρίσουν στο ξενοδοχείο, τότε αυτή η επιλογή είναι ακριβώς για σένα.

Quiksilver, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 210 6198381

Τα sneakers που ταιριάζουν με τα πάντα

Ορισμένα παπούτσια τα αποκτάς για μία και μόνο περίσταση, στην προκειμένη περίπτωση όμως, υπάρχουν κάποια ζευγάρια που καταλήγεις να φοράς κάθε μέρα.

Τα Vans Authentic σε Marshmallow απόχρωση με Palm Leaf σχέδιο ανήκουν ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία και ήταν η προφανής η επιλογή μας, από την ώρα και τη στιγμή που επισκεφθήκαμε το κατάστημα Vans. Minimal βάση, διακριτικό καλοκαιρινό print και μία αισθητική που συνδυάζεται το ίδιο εύκολα με λινό παντελόνι όσο και με βερμούδα. Είναι το είδος των sneakers που δεν χρειάζεται να σκεφτείς δεύτερη φορά πριν το φορέσεις και είναι 100% καλοκαιρινό.

Vans, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 210 6198418

Tα Crocs που δεν ήξερα ότι χρειαζόμουν

Έχοντας ήδη επιλέξει το καλοκαιρινά sneakers της σεζόν, δεν υπήρχε λόγος για δεύτερο ζευγάρι στην ίδια κατηγορία, αισθανόμουν όμως πως κάτι έλειπε. Και αυτό το κάτι, ήταν ένα ultra-comfortable παπούτσι για τις πιο χαλαρές στιγμές και αυτός ήταν ο λόγος που επισκεφθήκαμε το κατάστημα Sneaker Cage.

Τα Crocs Echo Wave σε μπεζ απόχρωση με τον ιδιαίτερο ανάγλυφο σχεδιασμό ήταν πραγματικά μια πολύ εύκολη επιλογή. Ιδανικά για διακοπές, βόλτες στο νησί ή ακόμα και για τις μέρες που το μόνο ζητούμενο είναι η άνεση.

Sneaker Cage, στο Επίπεδο 3 του The Mall Athens, τηλ. 218 2181627

Το λινό παντελόνι που ολοκληρώνει το ντύσιμο του καλοκαιριού

Το λινό δεν είναι απλώς τάση, αλλά σχεδόν υποχρεωτικό όταν το θερμόμετρο ανεβαίνει.

Στο κατάστημα Jack & Jones, λοιπόν, βρήκα ένα λινό παντελόνι που συνδυάζει άνετη γραμμή με κομψότητα, αποδεικνύοντας πως δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στο στυλ και την πρακτικότητα. Είναι το ρούχο που μπορεί να φορεθεί από το γραφείο μέχρι ένα δείπνο δίπλα στη θάλασσα, ακόμα και σε κάποιον καλοκαιρινό γάμο, μιας και είναι της εποχής.

Jack & Jones, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 2110210196

Το πουκάμισο που «φωνάζει» καλοκαίρι

Αν το λινό παντελόνι θεωρείται δεδομένο, τότε το επόμενο βήμα είναι ένα εξίσου ανάλαφρο πουκάμισο. Και αν δυσκολεύεσαι, μπορείς να επισκεφθείς το κατάστημα Superdry και να βρεις άμεσα τη λύση.

Το γαλάζιο λινό Superdry Riviera έχει αυτόν τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα που κάνει κάθε outfit να δείχνει πιο προσεγμένο χωρίς προσπάθεια. Φοριέται κουμπωμένο, ανοιχτό πάνω από T-shirt ή ακόμα και πάνω από το μαγιό μετά τη θάλασσα. Και είναι τόσο στυλάτο που δεν μπορείς να το αποχωριστείς.

Superdry, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 210 6199907

Το σορτσάκι που δεν θα θες να βγάλεις

Υπάρχουν μέρες που δεν χρειάζονται πολλά. Ένα T-shirt, ένα άνετο σορτσάκι και καλή παρέα.

Ένα σορτσάκι ή βερμούδα στα Dirty Laundry ξεχωρίζει όχι μόνο για τη ζωηρή του απόχρωση, κυρίως για το εξαιρετικά απαλό ύφασμά του. Είναι από εκείνα τα ρούχα που γίνονται αυτόματα η πρώτη επιλογή για τις καθημερινές βόλτες, τον καφέ ή μία απογευματινή βόλτα στην πόλη. Είναι τόσο απαλό, που κάνει ακόμα και αυτόν που σε παρατηρεί να το φοράς, να νιώθει το πόσο απαλό είναι.

Dirty Laundry, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 210 6199665

Το backpack που θα έρθει παντού μαζί μου

Κάθε καλοκαίρι χρειάζεται μία τσάντα που να χωράει περισσότερα από όσα νομίζεις. Πετσέτα, γυαλιά, power bank, μπουκάλι νερό, βιβλίο, hoodie για το βράδυ κλπ.

Στο κατάστημα Skechers βρήκαμε ακριβώς αυτό, ένα backpack δηλαδή, με μοντέρνο design, πρακτικές θήκες και άνετη εφαρμογή που μπορεί να ακολουθήσει από μία μονοήμερη εκδρομή μέχρι ένα Σαββατοκύριακο εκτός πόλης. Είναι από εκείνες τις αγορές που δεν τις θεωρείς αναγκαίες, αλλά τελικά αποδεικνύονται οι πιο χρήσιμες.

Skechers, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens

Το τελευταίο item που ολοκλήρωσε το σύνολο

Κάθε ολοκληρωμένη καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα χρειάζεται ένα πουκάμισο, πιο χαλαρό και καλοκαιρινό από τα άλλα. Κάτι που να μην λέει ότι είσαι μονότονος, αλλά να έχει ένα σχέδιο, με έντονα χαρακτηριστικά.

Στο κατάστημα Funky Buddha, μπορείς να βρεις ένα τέτοιο κοντομάνικο πουκάμισο σε χαλαρή γραμμή, με γκρι all-over print, το οποίο ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στο διακριτικό και το ιδιαίτερο. Είναι το item που μπορεί εύκολα να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό outfit. Ακριβώς, αυτό που θες, χωρίς να το προσπαθείς ιδιαίτερα.

Funky Buddha, στο Επίπεδο 2 του The Mall Athens, τηλ. 210 6178536

Η καλύτερη επιβράβευση; Φαγητό στο Be Twins

Με τόσες στάσεις και ακόμα περισσότερες σακούλες στα χέρια, η πείνα ήταν μάλλον αναμενόμενη, ευτυχώς όμως, η τελευταία στάση της ημέρας ήταν ήδη προγραμματισμένη.

Στο εστιατόριο Be Twins κλείσαμε τη βόλτα μας με ένα χορταστικό γεύμα, ακριβώς ό,τι χρειαζόμασταν μετά από μία γεμάτη μέρα shopping. Η πίτσα με τρούφα και ρόκα είναι από τις γεύσεις που δύσκολα ξεχνάς, ενώ το μπέργκερ αποτελεί εξίσου ασφαλή επιλογή για όσους θέλουν κάτι πραγματικά απολαυστικό. Άλλωστε, κάθε επιτυχημένη shopping εξόρμηση αξίζει και το αντίστοιχο φινάλε.

Be Twins, στο Επίπεδο 3 του The Mall Athens, τηλ. 210 6300417

Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται πολλά για να γίνει καλύτερο, παρά μόνο τα σωστά pieces για την γκαρνταρόμπα σου, λίγη έμπνευση και έναν προορισμό που τα συγκεντρώνει όλα. Από τα sneakers και τα λινά μέχρι το μαγιό, το backpack και το φαγητό που ολοκληρώνει ιδανικά τη μέρα, το The Mall Athens αποδεικνύει ότι η ανανέωση του καλοκαιρινού σου στυλ μπορεί να γίνει εύκολα, γρήγορα και -το σημαντικότερο- απολαυστικά.