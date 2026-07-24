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Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Σάλιακα

Παίκτης του Ολυμπιακού, με κάθε επισημότητα, είναι και πάλι ο Μανώλης Σάλιακας. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή Σάλιακα
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Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» θα αγωνίζεται και πάλι ο Ηρακλιώτης αμυντικός. Ο Μανώλης Σάλιακας έπειτα από επτά χρόνια ανήκει και πάλι στο δυναμικό του Ολυμπιακού, αφού ολοκληρώθηκαν και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες της συμφωνίας με την Ζανκτ Πάουλι.

Ο διεθνής δεξιός μπακ ταξίδεψε την Πέμπτη (23/07) στην Ολλανδία και το Αθλητικό Κέντρο του Βλάαρντινγκεν, ούτως ώστε να ενταχθεί άμεσα στην ομάδα, παρά το γεγονός πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν στην Αθήνα μετά το φιλικό του Σαββάτου (25/07) με την Άλκμααρ.

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Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ο Μανώλης Σάλιακας δεν θα πάρει μέρος ούτε στο ματς με τους Ολλανδούς, αλλά ούτε και στο φιλικό της Παρασκευής (24/07) με την Αντβέρπ, αλλά θα είναι διαθέσιμος για τις δύο «μάχες» με την Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό του Champions League.

Ο Έλληνας άσος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» για τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ οι Πειραιώτες θα βγάλουν από τα ταμεία του το ποσό των 1.300.000 ευρώ για τη συμφωνία με την Ζανκτ Πάουλι, τη στιγμή που στο deal υπάρχει ποσοστό μεταπώλησης, αλλά και κάποια μπόνους.

Μάλιστα, το πρωί της Παρασκευής (24/07) η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστή την επιστροφή του Μανώλη Σάλιακα. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα. Γεννημένος στις 12 Σεπτεμβρίου 1996, έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Εργοτέλη και σε ηλικία 16 ετών πήρε μεταγραφή στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 2013.

Με την ερυθρόλευκη φανέλα αγωνίστηκε στην Ευρώπη με τους Νέους στη διοργάνωση του UEFA Youth League και ως βασικός πανηγύρισε μεγάλες νίκες στη διοργάνωση, απέναντι σε Juventus, Atletico de Madrid, Arsenal και Bayern Munich, ενώ έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού (έξι συμμετοχές).

Το 2016 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Καρμιώτισσα της Κύπρου και το 2017 στον Κισσαμικό. Το 2019 συνέχισε την καριέρα του με μεταγραφή στον ΠΑΣ Λαμία και το 2020 στον ΠΑΣ Γιάννινα, μέχρι το 2022 όποτε και έφυγε από την Ελλάδα για την FC St. Pauli.

Στη Γερμανική ομάδα αγωνίστηκε ως βασικός τόσο στην άνοδο της ομάδας του τη σεζόν 2023-24, όσο και σε δύο αγωνιστικές περιόδους στην Bundesliga (2024-25, 2025-26), έχοντας συνολικά στην πρώτη κατηγορία της Γερμανίας 47 συμμετοχές με τρία γκολ και έξι ασίστ.

Μανώλη καλώς επέστρεψες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!».

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