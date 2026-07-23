Ολυμπιακός: «Πετάει» για Ολλανδία ο Σάλιακας - Συμφωνία με Ζανκτ Πάουλι

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στραφεί εδώ και μέρες στην περίπτωση του Έλληνα μπακ, ούτως ώστε να «κλείσουν» το δίδυμο στα δεξιά της άμυνας και όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός και η Ζανκτ Πάουλι έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την μεταγραφή.

Ο 29χρονος άσος, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής των Πειραιωτών, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί στο Αθλητικό Κέντρο του Βλάαρντινγκεν, που πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ούτως ώστε να θέσει εαυτόν στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανώλης Σάλιακας θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ετών με την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού, μία κίνηση που θεωρείται σημαντική και για την ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν.

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Την περσινή σεζόν, ο Έλληνας μπακ «έγραψε» 20 συμμετοχές με την Ζανκτ Πάουλι στην Bundesliga, ενώ με την γερμανική ομάδα σε 120 συμμετοχές έχει σημείωσει 9 γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ.