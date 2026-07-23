· Ολυμπιακός · Σανκτ Πάουλι

Ολυμπιακός: «Πετάει» για Ολλανδία ο Σάλιακας - Συμφωνία με Ζανκτ Πάουλι

Μία… ανάσα από την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα από την Ζανκτ Πάουλι βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: «Πετάει» για Ολλανδία ο Σάλιακας - Συμφωνία με Ζανκτ Πάουλι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν στραφεί εδώ και μέρες στην περίπτωση του Έλληνα μπακ, ούτως ώστε να «κλείσουν» το δίδυμο στα δεξιά της άμυνας και όπως όλα δείχνουν, ο Ολυμπιακός και η Ζανκτ Πάουλι έφτασαν σε οριστική συμφωνία για την μεταγραφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέες επαφές για Ορτέγκα - Τα δεδομένα για Σάλιακα και μέσο

Ο 29χρονος άσος, ο οποίος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής των Πειραιωτών, αναμένεται τις επόμενες ώρες να βρεθεί στο Αθλητικό Κέντρο του Βλάαρντινγκεν, που πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, ούτως ώστε να θέσει εαυτόν στην διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανώλης Σάλιακας θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τριών ετών με την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού, μία κίνηση που θεωρείται σημαντική και για την ευρωπαϊκή λίστα των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Κίνηση για Φρόιλερ για τα χαφ

Την περσινή σεζόν, ο Έλληνας μπακ «έγραψε» 20 συμμετοχές με την Ζανκτ Πάουλι στην Bundesliga, ενώ με την γερμανική ομάδα σε 120 συμμετοχές έχει σημείωσει 9 γκολ και έχει μοιράσει 12 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:14 MVP

Πόσο "εθιστικό" ήταν το βίντεο της ανακοίνωσης του Χρήστου Τζόλη από την Άρσεναλ

15:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τζόλης: «Απίστευτο αυτό που ζω, θέλω χρόνο να το συνειδητοποιήσω»

15:32 SUPER LEAGUE

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Κάνγκουα

15:30 MUNDIAL

Δίψα για ΒΙΚΟΣ COLA, Δίψα για Mundial Night Party

15:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Στην Άρσεναλ ο Χρήστος Τζόλης!

15:09 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οδηγίες στους φιλάθλους που θα βρεθούν στην Ουγγαρία

15:00 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Πάει για τη σεζόν 2027/28 η αύξηση στους επτά ξένους – Η ΕΟΚ «θυμήθηκε» τους Έλληνες παίκτες

14:28 ΜΠΑΣΚΕΤ

Elite League: Το αναλυτικό πρόγραμμα της σεζόν 2026/27 – Τι ειπώθηκε για τις προσφυγές

14:19 MUNDOBASKET

Στο «T-Center» η Εθνική ομάδα

14:09 EUROLEAGUE

Ανακοίνωσε Παγιόλα η Παρτιζάν

13:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Κλοπ στη Γερμανία

13:57 BET ON

Οι ευρωπαϊκοί αγώνες ΠΑΟΚ και ΠΑΟ με προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις* στο Pamestoixima.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας