Ολυμπιακός: Κίνηση για Φρόιλερ για τα χαφ

Τις… κεραίες του ανοικτές για περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που μπορούν να ενισχύσουν την ομάδα έχουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν δημοσιεύματα από την Ιταλία, στο «στόχαστρο» των «ερυθρόλευκων» έχει μπει ο Ρέμο Φρόιλερ.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στις εν λόγω αναφορές στον Τύπο της γειτονικής χώρας, οι Πειραιώτες έχουν πραγματοποιήσει επαφή με τον 34χρονο Ελβετό μέσο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Μπολόνια. Ο Φρόιλερ μπορεί να καλύψει όλες τις θέσεις στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ο έμπειρος χαφ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Ελβετία, αγωνιζόμενος σε Γκράσχοπερς και Λουκέρνη. Το 2016 μεταγράφηκε στην Αταλάντα έναντι 3,45 εκατομμυρίων ευρώ, παραμένοντας στο Μπέργκαμο έως το 2022.

Στη συνέχεια αποκτήθηκε από τη Νότιγχαμ Φόρεστ έναντι 8,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το 2023 επέστρεψε στη Serie A για λογαριασμό της Μπολόνια. Με την ιταλική ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο Ιταλίας, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο κατέγραψε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Φρόιλερ μετρά ακόμη 94 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Ελβετίας και ήταν βασικό στέλεχος της στο Μουντιάλ του 2026, όπου η χώρα του έφτασε μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης.