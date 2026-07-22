ΑΕΚ: Επίσημα δανεικός στη Λίντσερ ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς
Η Λίντσερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς από την ΑΕΚ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και οψιόν αγοράς.
Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Λίντσερ, με την αυστριακή ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από την ΑΕΚ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού.
Η συμφωνία των δύο συλλόγων προβλέπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, με τη Λίντσερ να επισημοποιεί το μεσημέρι της Τρίτης (22/07) τη μεταγραφή, παρουσιάζοντας παράλληλα τον 27χρονο μέσο.
Ο Λιούμπιτσιτς επιστρέφει στην Αυστρία, όπου θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στη Ραπίντ Βιέννης.