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ΑΕΚ: Επίσημα δανεικός στη Λίντσερ ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς

Η Λίντσερ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς από την ΑΕΚ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού και οψιόν αγοράς.

ΑΕΚ: Επίσημα δανεικός στη Λίντσερ ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς
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Ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της Λίντσερ, με την αυστριακή ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του από την ΑΕΚ με τη μορφή μονοετούς δανεισμού.

Η συμφωνία των δύο συλλόγων προβλέπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, με τη Λίντσερ να επισημοποιεί το μεσημέρι της Τρίτης (22/07) τη μεταγραφή, παρουσιάζοντας παράλληλα τον 27χρονο μέσο.

https://www.instagram.com/p/DbGC5A2KPJQ/

Ο Λιούμπιτσιτς επιστρέφει στην Αυστρία, όπου θα συνεργαστεί εκ νέου με τον Ντίτμαρ Κιχμπάουερ. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει στο παρελθόν στη Ραπίντ Βιέννης.

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