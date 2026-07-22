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ΠΑΟΚ: Τι ισχύει για Χοσέλου - Πάει Πολωνία ο Λύρατζης

Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί συνάντησης με τον Χοσέλου, ενώ ο Στέφανος Λύρατζης ενσωματώθηκε στην αποστολή ενόψει του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.

ΠΑΟΚ: Τι ισχύει για Χοσέλου - Πάει Πολωνία ο Λύρατζης
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Διάψευση από τον ΠΑΟΚ προκύπτει αναφορικά με τις πληροφορίες που ήθελαν τη διοίκηση της ομάδας να έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Χοσέλου στη Μαδρίτη.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράσιο Ακομάντο είχε αναφέρει πως επίκειται επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» ξεκαθαρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωση του 36χρονου Ισπανού επιθετικού εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητά ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Στέφανος Λύρατζης, αν και αρχικά δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, ταξίδεψε τελικά για να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εμφάνιση αδιαθεσίας με δέκατα από ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης με την Ντιναμό Κιέβου (23/07, 20:00).

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