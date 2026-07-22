ΠΑΟΚ: Τι ισχύει για Χοσέλου - Πάει Πολωνία ο Λύρατζης
Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα δημοσιεύματα περί συνάντησης με τον Χοσέλου, ενώ ο Στέφανος Λύρατζης ενσωματώθηκε στην αποστολή ενόψει του αγώνα με την Ντιναμό Κιέβου.
Διάψευση από τον ΠΑΟΚ προκύπτει αναφορικά με τις πληροφορίες που ήθελαν τη διοίκηση της ομάδας να έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Χοσέλου στη Μαδρίτη.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος Οράσιο Ακομάντο είχε αναφέρει πως επίκειται επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» ξεκαθαρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, η περίπτωση του 36χρονου Ισπανού επιθετικού εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητά ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης.
Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Στέφανος Λύρατζης, αν και αρχικά δεν είχε συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με την Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία, ταξίδεψε τελικά για να ενσωματωθεί στην ομάδα.
Η απόφαση ελήφθη μετά την εμφάνιση αδιαθεσίας με δέκατα από ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, ενόψει της αναμέτρησης με την Ντιναμό Κιέβου (23/07, 20:00).