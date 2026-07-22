Bleacher Report: Ο Αντετοκούνμπο 17ος κορυφαίος αμυντικός όλων των εποχών στο NBA

Μία ακόμη διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς το Bleacher Report τον κατέταξε στη 17η θέση της λίστας με τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.

Η κατάκτηση του βραβείου του Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς το 2020, αλλά και οι συνεχείς παρουσίες του «Greek Freak» στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες του NBA, ενισχύουν τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο θρυλικός Μπιλ Ράσελ, με τον Τιμ Ντάνκαν και τον Κέβιν Γκαρνέτ να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα, σε μία κατάταξη που τιμά τους σπουδαιότερους αμυντικούς στην ιστορία του αθλήματος.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Μιλώντας για αθλητικά θαύματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εισήλθε στο NBA ως ένας small forward ύψους 2,06 μ., υπερβολικά αδύνατος και σωματικά μη ολοκληρωμένος. Μέχρι την τέταρτη σεζόν του, είχε ήδη ψηλώσει, είχε βάλει αρκετή μυϊκή μάζα και είχε αρχίσει να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες αμυντικές πεντάδες (All-Defensive teams). Στην έκτη του χρονιά, αναδείχθηκε MVP. Και στην έβδομη, μπήκε στο κλειστό κλαμπ των Τζόρνταν και Ολάζουον, ως οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του πρωταθλήματος που κατέκτησαν τους τίτλους του MVP και του Αμυντικού της Χρονιάς (Defensive Player of the Year) την ίδια σεζόν. Τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος και οι τραυματισμοί έχουν περιορίσει ελαφρώς την αμυντική του αποτελεσματικότητα, ωστόσο στο απόγειο της απόδοσής του, ο Γιάννης μπορούσε να κυριαρχήσει απέναντι στους αντιπάλους τόσο κοντά στο καλάθι όσο και στην περιφέρεια. Ελάχιστοι παίκτες στην ιστορία έχουν συνδυάσει αμυντικές ικανότητες που αρμόζουν τόσο σε παίκτες της περιφέρειας όσο και σε ψηλούς, στον βαθμό που το έκανε εκείνος».