· Ρεάλ Μαδρίτης

«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Βούκσεβιτς»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την περίπτωση του Τρίσταν Βούκσεβιτς, σύμφωνα με το «Solobasket».

«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Βούκσεβιτς»
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Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τρίσταν Βούκσεβιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα του ισπανικού «Solobasket», με τους «μερένγκες» να επιθυμούν την ενίσχυση της φροντ λάιν τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της μεταγραφής μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς ο 22χρονος Σέρβος φόργουορντ/σέντερ δεσμεύεται με συμβόλαιο στους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς. Η συμφωνία του με την ομάδα του NBA είναι τριετούς διάρκειας, με τον τρίτο χρόνο να αποτελεί οψιόν της αμερικανικής ομάδας, ενώ οι συνολικές απολαβές του αγγίζουν τα 9 εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο νέος προπονητής της Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ, έχει ξεχωρίσει την περίπτωση του Βούκσεβιτς και επιθυμεί την απόκτησή του. Ωστόσο, προϋπόθεση για να προχωρήσει η υπόθεση είναι ο Σέρβος να μείνει ελεύθερος από τους Ουίζαρντς, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε στο NBA, ο Βούκσεβιτς πραγματοποίησε 49 συμμετοχές με τη φανέλα της Ουάσινγκτον, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ, δείχνοντας στοιχεία που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της «βασίλισσας».

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«Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Βούκσεβιτς»

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