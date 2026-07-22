Φαντάσου ένα ΝΒΑ χωρίς Λεμπρόν, Κάρι, Ντουράντ και Λέοναρντ

Η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε με τους Νιου Γιορκ Νικς να κατακτούν το πρωτάθλημα και πλέον όλοι περιμένουμε τη νέα σεζόν. Όμως κάθε χρονιά που περνάει πλησιάζει και το τέλος μίας εποχής.

Μίας εποχής που μας χάρισε ιστορικά καρφώματα, απίθανα τρίποντα, πολλά triple-double, δάκρυα χαράς, αλλά και στιγμές στεναχώριας.

Ο «Βασιλιάς» που ετοιμάζεται να αφήσει τον θρόνο του

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, για πολλούς ο GOAT του μπάσκετ, βαδίζει πλέον στα 41 του χρόνια και παρόλο που καταγράφει εκπληκτικά στατιστικά η απόσυρσή του από την ενεργό δράση δεν είναι και πολύ μακριά.

Ο «Βασιλιάς» έχει βρεθεί 10 φορές στους τελικούς του NBA, έχοντας κερδίσει τις τέσσερις. Σε όλη του την καριέρα μας έχει χαρίσει απίστευτα καρφώματα και στιγμές που θα μνημονεύονται για πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το NBA έχει ανεβάσει 20λεπτο βίντεο στο Youtube για χάρη του.

Βέβαια έχει χαραχτεί στο μυαλό μας και η στιγμή που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς το 2016, όταν η σειρά έφτασε στο Game 7 και ο Λεμπρόν μετά τη λήξη του αγώνα έπεσε στο παρκέ εμφανώς συγκινημένος.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι είναι ελεύθερος και αρκετές ομάδες «σφάζονται» για χάρη του. Ποιος άλλος αθλητής θα είχε τόσους «μνηστήρες» σε αυτή την ηλικία;

Ο κύριος που το βάζει ακόμα και από το «σπίτι» του

Φυσικά δεν πρόκειται για κάποιον άλλο από τον Στεφ Κάρι. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει συμπληρώσει τα 38 του χρόνια και συνεχίζει να βλέπει το καλάθι «βαρέλι» από όλα τα σημεία του παρκέ. Πρόκειται για έναν αθλητή, ο οποίος άλλαξε το μπάσκετ, με την ικανότητά του να βρίσκει στόχο πίσω από γραμμή του τριπόντου με μεγάλη ευκολία. Δυστυχώς όμως, η απόσυρση δεν είναι και πολύ μακριά.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην είναι και τα πιο παραγωγικά για τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ωστόσο ο Κάρι παραμένει πιστός «στρατιώτης» στην ομάδα. Τελευταία φορά που βρέθηκαν στην κορυφή ήταν το 2022, όταν κέρδισαν τους Μπόστον Σέλτικς 4-2 και ο 38χρονος γκαρντ είχε αναδειχθεί MVP των τελικών με 31,2 πόντους μέσο όρο.

Συνεχίζουμε με την τριάδα των Θάντερ που θα μπορούσε να γράψει ιστορία...

Ο «Mr. Triple-Double»

Αδιαμφισβήτητα ένας από τους πιο αθλητικούς παίκτες που έχουν περάσει ποτέ από το μπάσκετ. Ναι καλά καταλάβατε… Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είναι αυτός που στα prime του, μπορούσε να καρφώσει και να το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο. Όμως αυτό δεν ήταν το μόνο του προσόν, μπορούσε να σκοράρει, να πασάρει και να πάρει ριμπάουντ, πετυχαίνοντας αρκετά triple-double με την φανέλα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ένας από τους κορυφαίους σκόρερ και πιο αξιόπιστους σουτέρ της λίγκας

Για πολλά χρόνια μαζί με τον Ουέστμπρουκ ήταν και ο Κέβιν Ντουράντ. Ένας αθλητής που σίγουρα συγκαταλέγεται στους κορυφαίους όλων των εποχών, με μεγάλη χαρισματικότατα στο σκοράρισμα. Βέβαια δεν ξεδίπλωσε το ταλέντο του μόνο στους Θάντερ, καθώς στη συνέχεια ηγήθηκε μαζί με τον Κάρι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς και μαζί κατέκτησαν δύο πρωταθλήματα.

Ο γνωστός… «Μούσιας» ή αλλιώς «The Beard»

Για όσους δεν το θυμούνται, ο Τζέιμς Χάρντεν ξεκίνησε την καριέρα του από την Οκλαχόμα το 2009 και έφυγε με προορισμό το Χιούστον το 2012, όπου και έγινε ο παίκτης που όλοι ξέρουν. Ποιος ξέρει… Ίσως εάν είχε μείνει στους Θάντερ να είχαν πάρει «εκδίκηση» για το χαμένο πρωτάθλημα του 2012.

Στη συνέχεια έγραψε τη δική του ιστορία στους Ρόκετς και του καθιερώθηκε το παρατσούκλι «The Beard». Με την ομάδα του Χιούστον κατέκτησε το βραβείο του MVP το 2018, ωστόσο δεν κατάφερε ποτέ να την οδηγήσει στο πολυπόθητο τρόπαιο. Αξίζει να αναφερθεί και η βραδιά που σκόραρε 61 πόντους απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο «Θείος Drew» με τα ακροβατικά και τις υπέροχες ντρίμπλες του

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει σίγουρα θέση στους κορυφαίους γκαρντ της δικής του εποχής. Ένας καλαθοσφαιριστής που ξεχωρίζει για τις γρήγορες ντρίμπλες του και τα αρχοντικά lay-up. Ο «Uncle Drew» ήταν το στήριγμα του Λεμπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και μαζί έφτασαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016.

Πλέον στα 34 του, δεν είναι ο ίδιος Ίρβινγκ που είχαμε συνηθίσει, αλλά αυτό οφείλεται και στους τραυματισμούς που έχει αντιμετωπίσει. Εξάλλου όλοι μας θα θυμόμαστε την 57αρα που έριξε στους Σπερς το 2015.

Τελευταίος… Αλλά σίγουρα όχι ο χειρότερος: Ο «Claw» του NBA

Ο Καουάι Λέοναρντ είχε καθοριστικό ρόλο σε δύο διαφορετικές ομάδες, με τις οποίες έφτασε στην κορυφή. Πρώτα, με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014, όταν στέφθηκαν πρωταθλητές μετά από επτά χρόνια. Στους τότε τελικούς ο Λέοναρντ είχε πετύχει 17,8 πόντους κατά μέσο όρο.

Μετά την αποχώρησή του από τους Σπερς, χάρισε το πρώτο πρωτάθλημα στους Τορόντο Ράπτορς το 2019, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο με 28,5 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι. Φέτος έφτασε κοντά στο μεγάλο comeback, όμως το NBA έβαλε στον «πάγο» το συγκεκριμένο trade. Σίγουρα είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές της γενιάς του και δυστυχώς βρίσκεται στη «δύση» της καριέρας του.

Μετά από αρκετά χρόνια στα παρκέ, πολλοί κορυφαίοι μπασκετμπολίστες πλησιάζουν στο τέλος της καριέρας τους. Μπορεί κάποιοι να μην τους συμπαθούν όλους, αλλά αδιαμφησβήτητα πρόκειται για παίκτες που άλλαξαν την ιστορία του αθλήματος, μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές και όταν σταματήσουν σίγουρα θα μας λείψει να τους βλέπουμε.