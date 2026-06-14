NBA Finals: Οι Νικς ξανά στην κορυφή – Πρωταθλητές για πρώτη φορά μετά το 1973!

Ο Τζέιλεν Μπράνσον υπέγραψε ακόμα μία σπουδαία ανατροπή των Νιου Γιορκ Νικς και τους οδήγησε στην κορυφή του NBA, για πρώτη φορά από το 1973.

Με 45 πόντους, εκ των οποίων οι 13 συνεχόμενοι στην τελευταία περίοδο, ο ηγέτης των Νεοϋορκέζων οδήγησε την ομάδα του στη νίκη επί των Σαν Αντόνιο Σπερς στο Game 5 των NBA Finals.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι Νικς κατέκτησαν τη σειρά με 4-1 και πανηγύρισαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους τα τελευταία 53 χρόνια. Χαρακτηριστικό της πορείας τους στους τελικούς ήταν ότι και οι τέσσερις νίκες τους ήρθαν μετά από ανατροπή διψήφιων διαφορών.

Στο πέμπτο παιχνίδι βρέθηκαν να κυνηγούν στο σκορ από το -16, χωρίς όμως να χάσουν ποτέ την πίστη τους.

Ο Μπράνσον έκλεισε τη σειρά με μία εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία του οργανισμού. Οι 45 πόντοι του αποτελούν πλέον ρεκόρ των Νικς σε αγώνα τελικών NBA, ξεπερνώντας τους 38 που είχε σημειώσει ο Γουίλις Ριντ απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς στους τελικούς του 1970.

Σημαντική ήταν και η συμβολή των Μικάλ Μπρίτζες και Τζος Χαρτ, οι οποίοι πρόσθεσαν συνολικά 27 πόντους. Ο Μπρίτζες ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, ενώ ο Χαρτ είχε 13.

Για τους Σπερς, ο Ντίλαν Χάρπερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 25 πόντους, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα κατέγραψε 19 πόντους, 14 ριμπάουντ και πέντε μπλοκ.

Οι Νικς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» σειρές στα playoffs, όλες μακριά από την έδρα τους. Παρ' όλα αυτά, το γήπεδο στο Τέξας είχε έντονο άρωμα Νέας Υόρκης, καθώς χιλιάδες φίλοι της ομάδας ταξίδεψαν για να ζήσουν από κοντά μια ιστορική στιγμή που περίμεναν περισσότερο από μισό αιώνα.

Η ομάδα του Τομ Τιμποντό είχε φτάσει μια ανάσα από τον τίτλο χάρη στην επική ανατροπή του Game 4, όταν επέστρεψε από το -29 του ημιχρόνου και επικράτησε με 107-106 χάρη στο καθοριστικό tip-in του Ο Τζι Ανουνόμπι, 1,2 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των NBA Finals και η μεγαλύτερη συνολικά στο φετινό NBA, είτε σε κανονική περίοδο είτε στα playoffs.

Σε σύγκριση με εκείνο το παιχνίδι, η επιστροφή από το -16 στο Game 5 έμοιαζε σχεδόν φυσιολογική για τους φετινούς Νικς.

Η διαδρομή προς την κατάκτηση του τίτλου ήταν εντυπωσιακή. Η Νέα Υόρκη πήρε το πλεονέκτημα έδρας με το 105-95 στο Game 1 και έκανε το 2-0 στη σειρά με το οριακό 105-104 στο δεύτερο παιχνίδι. Οι Σπερς απάντησαν με νίκη 115-111 στο Game 3 μέσα στο Madison Square Garden, όμως οι Νικς αντέδρασαν άμεσα με τη μυθική ανατροπή του Game 4 και ολοκλήρωσαν το έργο τους στο πέμπτο παιχνίδι.

Η πρόκριση στους τελικούς είχε έρθει μετά το «σκούπισμα» των Κλίβελαντ Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής, με τους Νικς να επιστρέφουν στη σειρά των τελικών για πρώτη φορά μετά το 1999 και να βάζουν τέλος σε μια αναμονή δεκαετιών για την κατάκτηση του τροπαίου.