ΑΕΚ: Καθησυχαστικά τα πρώτα νέα για τους τραυματίες Ζίνι και Πενράις

Η ΑΕΚ αγωνίστηκε με πολλές αλλαγές κι η Σαμσουνσπόρ την ανάγκασε στην πρώτη της ήττα στη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας στο πέμπτο της φιλικό.

Από την αναμέτρηση δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς ο Μάρκο Νίκολιτς είδε δύο ποδοσφαιριστές του να γίνονται αναγκαστική αλλαγή. Ο λόγος για τον Ζίνι και τον Τζέιμς Πενράις κι όπως είναι φυσικό υπήρξε ανησυχία για την κατάσταση τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις, πάντως, ήταν θετικές όσον αφορά στην κατάσταση τους.

Ο διεθνής επιθετικός από την Ανγκόλα αντικαταστάθηκε περισσότερο για προληπτικούς λόγους, χωρίς να φαίνεται πως υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, ενώ ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ δέχθηκε ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο, αλλά δεν φαίνεται να έχει κι αυτός κάτι σοβαρό.

Το ιατρικό τιμ της ΑΕΚ, πάντως, θα παρακολουθεί τις επόμενες ημέρες την κατάστασή τους.