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Έτοιμος να «κλειδώσει» την πρόκριση ο ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Λίσι για τη ρεβάνς με Ντιναμό Κιέβου

Ο Αλέσιο Λίσι ανακοίνωσε την αποστολή του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα, με στόχο την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Έτοιμος να «κλειδώσει» την πρόκριση ο ΠΑΟΚ: Η αποστολή του Λίσι για τη ρεβάνς με Ντιναμό Κιέβου
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Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τη μεγάλη ρεβάνς απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, με στόχο να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-2 από το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League μπροστά στο κοινό του.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με απογευματινή προπόνηση στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λίσι να ανακοινώνει στη συνέχεια την αποστολή για τη σημαντική αναμέτρηση.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σουαλιχό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, ενώ ο Σόλα Σορετίρε προπονήθηκε σε μέρος του κανονικού προγράμματος.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Λύρατζης, Χατζηδιάκος, Ελουστόνδο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Γκόμεζ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Τάισον, Μπέρδος, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Μύθου, Γερεμέγιεφ.

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