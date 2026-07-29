Σιλβέιν Φρανσίσκο: Από τη Βιλερμπάν στον Παναθηναϊκό

Μπορεί στις 30 Ιουνίου η Βιλερμπάν να ανακοίνωνε με όλες τις τιμές την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο για τα επόμενα τρία χρόνια, όμως τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμεναν ο Τόνι Πάρκερ και οι συνεργάτες του.

Τα οικονομικά προβλήματα που ανέλυσαν στην πορεία, δημιούργησαν μέσα στο προηγούμενο εικσοαήμερο, τεράστια θέματα στον γαλλικό σύλλογο ο οποίος όπως φάνηκε ξεκάθαρα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αλλά και στις δεσμεύσεις απέναντι στον Σιλβέιν Φρανσίσκο.

Bienvenue Sylvain Francisco ! 🫡🇫🇷



LDLC ASVEL est fier de vous annoncer la signature du meneur international français Sylvain Francisco pour les 3 prochaines saisons.



L’un des tous meilleurs joueurs d’Euroleague apportera toute son énergie, sa capacité à créer pour lui et les… pic.twitter.com/EzQQlEfIB2 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) June 30, 2026

Ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το διάστημα παρακολουθούσε στενά, αλλά και συνάμα διακριτικά, την όλη κατάσταση μιας και ο Γάλλος παίκτης ήταν εκείνος που πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του playmaker.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Βιλερμπάν... πάλευε με "νύχια και δόντια" μέχρι τελευταία στιγμή, για να κρατήσει τον παίκτη. Άλλωστε ο Φρανσίσκο ήταν το "διαμάντι" στο στέμμα που ήθελε να φορέσει η γαλλική ομάδα. Όμως, όσο κι αν προσπάθησε, δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τον Παναθηναϊκό και την απόφασή του να φέρει ένα ακόμη αστέρι!

Έτσι, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού με εξαιρετικούς χειρισμούς, την κατάλληλη στιγμή προχώρησαν στο… χτύπημα τους, με το οποίο κατάφεραν να αποσπάσουν το “ναι” και την υπογραφή του παίκτη, ο οποίος πλέον έρχεται στο Telekom Center Athens για να πάρει στα χέρια του την μπαγκέτα και μαζί με τον Κώστα Σλούκα, τον Κέντρικ Ναν, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε, τον Ματίας Λεσόρ και τους υπόλοιπους galacticos του Παναθηναϊκού να προξενήσουν φρενίτιδα ενθουσιασμού στους φίλους της ομάδας.