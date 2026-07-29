ΑΕΚ, Νίκολιτς: «Περιμένω ακόμα έναν μέσο – Πολύ χρήσιμο φιλικό, ο Μάγιερ θα είναι έτοιμος»

Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» τόνισε ξανά ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση ενός ακόμη μέσου, στις δηλώσεις που έκανε μετά το φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.

Ο Νίκολιτς, μιλώντας στην Cosmote TV, ξεκαθάρισε πως ο μεταγραφικός σχεδιασμός δεν έχει αλλάξει και πως περιμένει μία ακόμη προσθήκη στη μεσαία γραμμή, υπογραμμίζοντας ότι: «Περιμένω κι άλλες κινήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένω ακόμα έναν μέσο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό».

ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ 1-2: Πρώτη ήττα στα φιλικά στο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγιερ

Αναφορικά με το ανεπίσημο ντεμπούτο του Λόβρο Μάγερ, ο Νίκολιτς τόνισε πως ο Κροάτης δεν έχει προλάβει ακόμη να προπονηθεί με την ομάδα, ωστόσο θα είναι έτοιμος όταν ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις. «Δεν έχει κάνει ούτε μία προπόνηση με την ομάδα, γιατί χθες έκανε ατομικό. Τα φιλικά είναι σαν προπόνηση, όμως. Ήθελα να του δώσω 30 λεπτά για να νιώσει με τους συμπαίκτες του. Θα είναι έτοιμος στα επίσημα παιχνίδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για την εικόνα της ΑΕΚ στο φιλικό με τη Σαμσουνσπόρ, ο προπονητής της Ένωσης υπογράμμισε πως το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στο πλαίσιο της προετοιμασίας, ενώ στάθηκε στην παρουσία συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Όπως ανέφερε: «Πολύ χρήσιμο παιχνίδι. Η προετοιμασία για αυτό γίνεται. Είδα κάποια καλά στοιχεία με παίκτες που έδειξαν ότι μπορούμε να στηριζόμαστε πάνω τους. Ο Βίντα, ο Μάνταλος, ο Γκατσίνοβιτς ήταν εξαιρετικοί, ο Ελίασον και ο Κουτέσα είχαν καλή απόδοση. Ο Στρακόσια πήρε χρόνο συμμετοχής. Είδαμε και κάποιους νεαρούς παίκτες. Κάποιοι ήταν καλοί, άλλοι όχι τόσο. Το ματς ήταν πολύ χρήσιμο για εμένα».