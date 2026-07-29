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Απρόοπτο στην ΑΕΚ με Ζίνι: Αποχώρησε στο ημίχρονο του φιλικού με τη Σαμσουνσπόρ λόγω ενοχλήσεων

Απρόοπτο στο φιλικό της ΑΕΚ με τη Σαμσουνσπόρ, καθώς ο Ζίνι δεν επέστρεψε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στην Ολλανδία.

Βαγγέλης Πάτας

Απρόοπτο στην ΑΕΚ με Ζίνι: Αποχώρησε στο ημίχρονο του φιλικού με τη Σαμσουνσπόρ λόγω ενοχλήσεων
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Ένα απρόοπτο προέκυψε για την ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του φιλικού με τη Σαμσουνσπόρ, καθώς ο Ζίνι αποχώρησε από την αναμέτρηση στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων.

Ο 23χρονος επιθετικός ξεκίνησε στο βασικό σχήμα που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο δεν επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο μέρος. Το τεχνικό επιτελείο της «Ένωσης» προτίμησε να μην πάρει το παραμικρό ρίσκο, προχωρώντας στην αντικατάστασή του (πήρε τη θέση του ο Κοϊτά) με την έναρξη της επανάληψης.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1, ενώ πλέον στην ΑΕΚ περιμένουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Ζίνι και το μέγεθος του προβλήματος που τον οδήγησαν εκτός αγώνα.

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