«Συμφώνησε με Κουλιεράκη η Ρόμα, απομένει το "ναι" της Βόλφσμπουργκ»

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρόμα, καθώς σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, οι «τζιαλορόσι» έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με τον Έλληνα διεθνή αμυντικό.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, ο 22χρονος στόπερ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031, με το μόνο που απομένει να είναι η οριστική συμφωνία ανάμεσα στη Ρόμα και τη Βόλφσμπουργκ.

Οι δύο σύλλογοι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το ποσό της μεταγραφής, το οποίο εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Παρότι ο Κουλιεράκης δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2029, ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για την αποχώρησή του. Το τελευταίο διάστημα ο πρώην αμυντικός του ΠΑΟΚ βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων, μεταξύ των οποίων και η Μπενφίκα, όμως η Ρόμα δείχνει να έχει αποκτήσει προβάδισμα για την υπογραφή του.

Την περασμένη σεζόν ο Κουλιεράκης πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, καταγράφοντας 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας τέσσερα γκολ και αποτελώντας βασικό στέλεχος της γερμανικής ομάδας.