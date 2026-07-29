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Φιλική ισοπαλία για την Κηφισιά απέναντι στη Βέστερλο

Η Κηφισιά ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Βέστερλο σε φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Φιλική ισοπαλία για την Κηφισιά απέναντι στη Βέστερλο
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Θετικά δείγματα παρουσίασε η Κηφισιά σε ακόμη ένα φιλικό προετοιμασίας, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Βέστερλο, συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο προηγήθηκε στο 68ο λεπτό με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χόρχε Πόμπο, ο οποίος έδωσε προβάδισμα στην ελληνική ομάδα.

Ωστόσο, η Βέστερλο βρήκε την απάντηση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, όταν ο Αμάντο Λαπάζ ισοφάρισε επίσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 90+1', διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

Η Κηφισιά θα δώσει ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι την Κυριακή 2 Αυγούστου απέναντι στη Βάαλβαϊκ, πριν ολοκληρώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της.

Η αποστολή της ομάδας θα επιστρέψει στην Αθήνα τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, έπειτα από δύο εβδομάδες προπονήσεων και φιλικών αγώνων στην Ολλανδία.

Κηφισιά: Αναγνωστόπουλος (69′ Ρόμπερτς), Μάνσο (88′ Λάμψιας), Αποστολάκης (46′ Ούγκο Σόουζα), Ντε Λουίς (88′ Φαϊτάκης), Πέτκοφ, Ρουκουνάκης (46′ Έμπο), Μπένι (78′ Λίγδας), Πόμπο (78′ Μαγγανάς), Ζέρσον Σόουζα (59′ Πατήρας), Εμπουλά (59′ Γιάγκνε), Χριστόπουλος (46′ Θεοδωρίδης).

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