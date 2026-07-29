· Ντινάμο Κιέβου · ΠΑΟΚ

Μύθου: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος, το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση»

Ο Ανέστης Μύθου στάθηκε στη σημασία της αυριανής ρεβάνς, τονίζοντας πως ο μοναδικός στόχος του ΠΑΟΚ είναι η πρόκριση, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του εξέλιξη.

Μύθου: «Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος, το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση»
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Ο Ανέστης Μύθου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της αυριανής (30/07) ρεβάνς του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας πως ο μοναδικός στόχος της ομάδας είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο 19χρονος επιθετικός του «Δικεφάλου» αναφέρθηκε στη δική του αγωνιστική εξέλιξη σε σχέση με την περσινή σεζόν, επισημαίνοντας ότι η καθημερινή δουλειά και η εμπιστοσύνη που λαμβάνει τον έχουν βοηθήσει να παρουσιάζεται ολοένα και πιο έτοιμος.

Οι δηλώσεις του Μύθου:

Για το δικό του στόχο φέτος στην Ευρώπη μετά από την περσινή του εμπειρία:

«Ο στόχος είναι σίγουρα να πάμε καλύτερα ως ομάδα από ότι πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και να κερδίσουμε τον αγώνα με την Ντινάμο».

Για τα τα συναισθήματα του στο ξεκίνημα της σεζόν και το κλίμα στα αποδυτήρια:

«Η χαρά και η ανυπομονησία κυριαρχούν. Περιμένουμε όλοι πως και πως τον αγώνα στην έδρα μας για να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας».

Για τις οδηγίες που του δίνει ο Λίσι και αν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τον Λουτσέσκου:

«Αυτά είναι πράγματα που μένουν στα αποδυτήρια. Ο κάθε προπονητής δίνει τις δικές του οδηγίες, έχει την δική του νοοτροπία όποτε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν».

Για το πως βλέπει τον εαυτό του σε σχέση με πέρσι:

«Είμαι πιο ώριμος και πιο έτοιμος. Μπορώ να δείξω το ταλέντο μου πιο εύκολα στον αγωνιστικό χώρο».

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