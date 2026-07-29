ΑΕΚ – Σαμσουνσπόρ: Με Στρακόσα η ενδεκάδα του Νίκολιτς στο δυνατό φιλικό στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη γνώριμή της Σαμσουνσπόρ σε φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στο Άπελντορν της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου της καλοκαιρινής προετοιμασίας της.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε ολικό rotation σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό απέναντι στην Τσβόλε, αλλάζοντας και τους έντεκα παίκτες της αρχικής σύνθεσης, με στόχο να μοιράσει χρόνο συμμετοχής και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα από το σύνολο του ρόστερ.

Αξιοσημείωτη είναι φυσική η παρθενική φετινή παρουσία του Θωμά Στρακόσα, ο οποίος θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην εστία της «Ένωσης». Την τετράδα της άμυνας συνθέτουν οι Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ και Πενράις.

Στη μεσαία γραμμή βρίσκονται οι Μάνταλος, Σαχαμπό, Κουτέσα και Ελίασον, με τους Ζίνι και Γκατσίνοβιτς να συνθέτουν το επιθετικό δίδυμο για την Ένωση.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσια – Χριστακόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πενράις – Μάνταλος, Σαχαμπό, Κουτέσα, Ελίασον – Ζίνι, Γκατσίνοβιτς.