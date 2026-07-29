UEFA για FIFA: «Δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια»

Νέα αναστάτωση έχει προκαλέσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο το σχέδιο του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την πώληση μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι Times, ο ισχυρός άνδρας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας εξετάζει την παραχώρηση μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων της κορυφαίας διοργάνωσης, σε ένα πλάνο που θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η συγκεκριμένη κίνηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με την UEFA να τάσσεται ξεκάθαρα κατά της πρότασης και να εκφράζει την ανησυχία της για το μέλλον της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υποστηρίζει πως οι αποφάσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο θα πρέπει να έχουν ως βασική προτεραιότητα τους πρωταγωνιστές του αθλήματος, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους και τις ομάδες, και όχι αποκλειστικά το οικονομικό σκέλος.

Η ανακοίνωση της UEFA:

«Σήμερα πληροφορηθήκαμε την προθεσμία που έθεσε η FIFA στις ομοσπονδίες, προκειμένου να στηρίξουν τις προτάσεις της, διαφορετικά η προσφορά για τη διεξαγωγή των αγώνων μπαράζ μίας και μοναδικής φοράς θα αποσυρθεί.

Αυτό από μόνο του λέει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για το συγκεκριμένο σχέδιο.

Ωστόσο, έχοντας πραγματοποιήσει συζητήσεις με πολλούς φορείς και ενδιαφερόμενους σε όλο το φάσμα του ποδοσφαίρου, η UEFA γνωρίζει ότι υπάρχει σημαντική και αυξανόμενη αντίθεση απέναντι στο σχέδιο της FIFA.

Η FIFA δεν μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το άθλημά μας για να πλουτίζει η ίδια και οι συνεργάτες της.

Μπορούμε να αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο με τον σωστό τρόπο.

Ήρθε η ώρα να δοθεί προτεραιότητα στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, στους συλλόγους, στις λίγκες και στους παίκτες».