Ντε Φράι: «Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά – Μεγάλη τιμή να είμαι αρχηγός»

Τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με την Πάκσι, εκπροσώπησε ο Στέφαν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός μίλησε για τις πρώτες του εβδομάδες στο «τριφύλλι», την αυριανή αναμέτρηση, αλλά και τον ενθουσιασμό του για το γεγονός πως επιλέχτηκε να είναι πρώτος αρχηγός.

Αναλυτικά:

Είστε πολύ έμπειρος από την διαχείριση τέτοιων αγώνων. Το δικό σας σχόλιο για την αυριανή αναμέτρηση; Πόσο διαφορετική περιμένετε την Πάκσι; Πώς αισθάνεστε που έχετε το περιβραχιόνιο του αρχηγού;

«Είναι μεγάλη τιμή να είμαι αρχηγός, μεγάλη ευθύνη. Ο προπονητής, το σταφ και η ομάδα με βοηθούν πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλές οι πρώτες εβδομάδες. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Είμαι 34, έχω μεγάλη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο. Βλέπω ότι η ομάδα δουλεύει πολύ σκληρά. Το μήνυμά μου είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που έχουμε να κάνουμε κάθε μέρα. Να παίξουμε όπως θέλει ο προπονητής. Οι πρώτες εβδομάδες είναι πολύ καλές. Ήταν ένα καλό αποτέλεσμα μια νίκη στο εκτός έδρας. Αλλά πρέπει να τελειώσουμε την δουλειά. Έχουν ποιότητα, αλλά είμαστε καλά προετοιμασμένοι και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τον αγώνα, θέλουμε να κερδίσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας για τώρα».

Ποια είναι τα συναισθήματά σας που μπήκατε κατευθείαν στα «βαθιά», με το περιβραχιόνιο του αρχηγού και σε μια σειρά αγώνων χωρίς αύριο για την ομάδα;

«Είναι μεγάλη τιμή, αν και ήμουν λίγο έκπληκτος. Αλλά είχε λογική. Σαν άνθρωπος θα είμαι ένα παράδειγμα για την υπόλοιπη ομάδα. Θα δουλεύω πολύ σκληρά κάθε μέρα για να γίνομαι καλύτερος και να βοηθήσω την ομάδα. Αυτό είναι το βασικό».

Τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός για να πετύχει στα προκριματικά;

«Νομίζω για παιχνίδια στα προκριματικά είμαι από τους λιγότερο έμπειρους παίκτες. Σαν ομάδα δεν πρέπει να κοιτάμε τι είδους παιχνίδι είναι, αλλά να βλέπουμε τον αντίπαλο, να βελτιώνουμε την δική μας εικόνα. Έτσι δουλεύουμε, ο προπονητής μας ετοιμάζει πολύ καλά για τα παιχνίδια. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι είδους παιχνίδι είναι ή τι στιγμή της σεζόν είναι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει για να κερδίσει και αυτό θα κάνουμε και αύριο».