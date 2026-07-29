Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Μπερ Σεβά - Βίκινγκουρ

Σε… αγωνιστικούς ρυθμούς μπαίνει και πάλι η ΒΕΤΜΑΤ και ο Ανδρέας Ματθαιακάκης για το Onsports καθώς επανέρχεται με μία επιλογή από τα προκριματικά του Champions League.

Στις 20:30 η Χάποελ Μπερ Σεβά θα αντιμετωπίσει την Βίκινκγουρ από το Ρέικιαβικ, με τους Ισλανδούς να έχουν το προβάδισμα, έπειτα από τη νίκη τους 2-1 στο πρώτο ματς.

Το ματς θα γίνει στην Ουγγαρία, με την Χάποελ να στερείται αγωνιστικής δράσης, αλλά με ποιοτικότερο ρόστερ από την Βίκινγκουρ που βρίσκεται μία… ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου στην χώρα της.

Η πρόταση της ημέρας:

20:30 Χάποελ Μπερ Σεβά - Βίκινγκουρ