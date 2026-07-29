Συγκινητικό «αντίο» του Καρέτσα στη Γκενκ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο βήμα της μέχρι τώρα καριέρας του, με τον Έλληνα διεθνή να αποχαιρετά τη Γκενκ, τον σύλλογο που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της επαγγελματικής του διαδρομής.

Ο 18χρονος εξτρέμ αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, πραγματοποιώντας μια σημαντική μεταγραφή που επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία και το ταλέντο του.

Πριν αποχωρήσει από τη βελγική ομάδα, ο Καρέτσας δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο αφιερωμένο στη Γκενκ, με στιγμές από την παρουσία του στον σύλλογο και τις καλύτερες φάσεις της μέχρι τώρα πορείας του.

Στο βίντεο ξεχωρίζει και η εμφάνιση του νεαρού ποδοσφαιριστή με ένα μενταγιόν που φέρει τον αριθμό «3600», έναν συμβολικό αριθμό που συνδέεται με την προσωπική του διαδρομή και την πορεία που τον οδήγησε από τις ακαδημίες της Γκενκ στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ανάρτηση του Καρέτσα: