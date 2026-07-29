Ο Λόβρο Μάγιερ μίλησε για πρώτη φορά ως παίκτης της ΑΕΚ , εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή του και αναφέρθηκε στους στόχους της ομάδας και την προοπτική του Champions League.

Ο Λόβρο Μάγιερ αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτησή του έως το 2030. Ο 28χρονος Κροάτης μέσος πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τα κιτρινόμαυρα στο Άπελντορν της Ολλανδίας και στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV.

Ο διεθνής χαφ δεν έκρυψε τη χαρά του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, επισημαίνοντας ότι γνωρίζει το μέγεθος της ΑΕΚ και τους υψηλούς στόχους που έχει η ομάδα ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Νιώθω πολύ καλά, χαρούμενος, από όταν ήρθα και όλα τα τεστ πήγαν πολύ καλά. Αισθάνομαι καλά. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι εδώ. Η ΑΕΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, αν όχι η μεγαλύτερη. Φυσικά είναι σημαντικό αυτό. Παλεύει για τον τίτλο και έχει την πιθανότητα να παίξει στο Champions League και θα κάνουμε τα πάντα να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να έχουμε ξανά μια φανταστική σεζόν», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της ΑΕΚ, αλλά και στην ανυπομονησία του να αγωνιστεί μπροστά στον κόσμο της ομάδας.

«Γνωρίζω σε ποιο μεγάλο κλαμπ έρχομαι, είμαι κι εγώ χαρούμενος που οι οπαδοί χάρηκαν που ήρθα στην ομάδα και ανυπομονώ να νιώσω την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να παίξω το ποδόσφαιρο που μου αρέσει. Ανυπομονώ, είδα βίντεο, σίγουρα όταν είσαι εκεί, είναι διαφορετικά, πολύ καλύτερα και ανυπομονώ να παίξω».