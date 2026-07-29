Ολυμπιακός: Ανατροπή με Τιτραουί - «Απέρριψε το πλάνο»

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση του Γιασίν Τιτραουί και του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το Βέλγιο.

Παρότι νωρίτερα την Τετάρτη (29/07) υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τη Σαρλερουά, ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι υποστηρίζει πλέον ότι ο Αλγερινός μέσος απέρριψε το ενδεχόμενο μεταγραφής του στους Πειραιώτες.

Όπως αναφέρει, ο Τιτραουί είχε νέα επικοινωνία το πρωί της Τετάρτης με τη Σαρλερουά, πριν αποφασίσει να μην αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού, καθώς δεν πείστηκε από το αγωνιστικό σχέδιο που του παρουσιάστηκε.

«Μετά από μια τελευταία συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί με τον σύλλογό του, τον Σπορτινγκ Σαρλερουά, ο Γιασίν Τιτραουί αρνήθηκε να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αλγερινός δεν έχει πειστεί από το σχέδιο που του προτείνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σάσα Ταβολιέρι.