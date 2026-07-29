· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανατροπή με Τιτραουί - «Απέρριψε το πλάνο»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Γιασίν Τιτραουί, καθώς σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα ο Αλγερινός μέσος απέρριψε την προοπτική του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακός: Ανατροπή με Τιτραουί - «Απέρριψε το πλάνο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανατροπή φαίνεται πως υπάρχει στην υπόθεση του Γιασίν Τιτραουί και του Ολυμπιακού, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το Βέλγιο.

Παρότι νωρίτερα την Τετάρτη (29/07) υπήρχαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συμφωνία των «ερυθρόλευκων» με τη Σαρλερουά, ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι υποστηρίζει πλέον ότι ο Αλγερινός μέσος απέρριψε το ενδεχόμενο μεταγραφής του στους Πειραιώτες.

Όπως αναφέρει, ο Τιτραουί είχε νέα επικοινωνία το πρωί της Τετάρτης με τη Σαρλερουά, πριν αποφασίσει να μην αποδεχθεί την πρόταση του Ολυμπιακού, καθώς δεν πείστηκε από το αγωνιστικό σχέδιο που του παρουσιάστηκε.

«Μετά από μια τελευταία συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί με τον σύλλογό του, τον Σπορτινγκ Σαρλερουά, ο Γιασίν Τιτραουί αρνήθηκε να ενταχθεί στον Ολυμπιακό. Ο Αλγερινός δεν έχει πειστεί από το σχέδιο που του προτείνεται», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σάσα Ταβολιέρι.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
15:52 BET ON

Η επιλογή ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Μπερ Σεβά - Βίκινγκουρ

15:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τέλος εποχής: Ο Νεϊμάρ αποσύρθηκε από την εθνική Βραζιλίας

15:29 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκινητικό «αντίο» του Καρέτσα στη Γκενκ

15:08 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στην Γκεζτέπε με τη μορφή δανεισμού ο Γκουγκεσασβίλι

14:42 EUROLEAGUE

Euroleague: Αυτές είναι οι «διαβολοβδομάδες» για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

14:37 NBA

Στο «κόλπο» για ΝτεΡόζαν και οι Ουίζαρντς

14:21 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι πρώτες δηλώσεις του Λόβρο Μάγιερ - «Ξέρω σε πόσο μεγάλο κλαμπ ήρθα»

14:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τετέι: «Το ποδόσφαιρο με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου, Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται»

14:06 NBA

NBA: Στους Γουόριορς και τη νέα σεζόν ο Ντρέιμοντ Γκριν

13:49 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Το απόγευμα στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα

13:32 MUNDIAL

Ινφαντίνο: «Ψηφίστε θετικά, διαφορετικά τα έσοδα θα είναι πολύ λιγότερα…»

13:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανατροπή με Τιτραουί - «Απέρριψε το πλάνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας