Ολυμπιακός: Έφτασε στην Αθήνα ο Ορτέγκα

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Στέφαν Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, καθώς ο διεθνής Γερμανός γκολκίπερ έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης (28/07) για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με την ομάδα του Πειραιά.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον υποδέχθηκαν άνθρωποι του συλλόγου, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την επισημοποίηση της μεταγραφής.

Ο Ορτέγκα αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο, ολοκληρώνοντας μία σημαντική κίνηση για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.