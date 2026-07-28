· Παρτιζάν

Παρτίζαν: Ενισχύεται με τον Ντέρεκ Γουίλις

Η Παρτίζαν προχωρά στην ενίσχυση της φροντ λάιν της με την απόκτηση του Ντέρεκ Γουίλις.

Παρτίζαν: Ενισχύεται με τον Ντέρεκ Γουίλις
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Η Παρτίζαν μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Λούκα Βιλντόσα για την περιφέρεια, η στρέφει την προσοχή της στη γραμμή των ψηλών, προχωρώντας σε ακόμη μία σημαντική προσθήκη.

Ο Ντέρεκ Γουίλις είναι ο εκλεκτός των «ασπρόμαυρων» για τη φροντ λάιν, με τον Αμερικανό φόργουορντ/σέντερ να προέρχεται από μία θετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί. Ο 30χρονος πραγματοποίησε αξιόλογες εμφανίσεις τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα όσο και στην EuroLeague, αποτελώντας βασικό κομμάτι της πορείας της γαλλικής ομάδας.

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