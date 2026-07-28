Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλαθλοι στην Εθνική Ελλάδας, η οποία επέστρεψε από το Σίδνεϊ μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup.

Με την καλύτερη δυνατή υποδοχή επέστρεψε στην Ελλάδα η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, μετά τη σπουδαία επιτυχία της στο World Cup.

Photo 1/4 Η Εθνική Πόλο Ανδρών έφτασε στην Αθήνα μετά το χρυσό στο World Cup Super Finals Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/4 Η Εθνική Πόλο Ανδρών έφτασε στην Αθήνα μετά το χρυσό στο World Cup Super Finals Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/4 Η Εθνική Πόλο Ανδρών έφτασε στην Αθήνα μετά το χρυσό στο World Cup Super Finals Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/4 Η Εθνική Πόλο Ανδρών έφτασε στην Αθήνα μετά το χρυσό στο World Cup Super Finals Πηγή: Eurokinissi Sports

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», όπου φίλαθλοι βρέθηκαν για να αποθεώσουν τους διεθνείς, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, η Ελλάδα επικράτησε της Ουγγαρίας με 15-14, κατακτώντας την κορυφή του κόσμου και γράφοντας μία ακόμη χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Η ομάδα είχε γνωρίσει θερμή αποθέωση και στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Σίδνεϊ από τους φιλάθλους της ομογένειας που βρέθηκαν στις εξέδρες, με την υποδοχή να συνεχίζεται και επί ελληνικού εδάφους.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές έτυχαν υποδοχής ηρώων, επιβραβεύοντας με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά τους και κατακτώντας έναν τίτλο που για χρόνια έλειπε από την τροπαιοθήκη της Εθνικής Ελλάδας.

Οι δηλώσεις Γιάννη Βρούτση για την επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας