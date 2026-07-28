Κηφισιά: Ανακοίνωσε Αμπάντα - Επιστρέφει στη Super League ο Γάλλος

Η Κηφισιά ενίσχυσε το αριστερό άκρο της άμυνάς της, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Λερόι Αμπάντα.

Ο 26χρονος Γάλλος αριστερός μπακ είναι γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες της Λαμίας και του ΟΦΗ, ενώ στο δεύτερο μισό της περσινής αγωνιστικής περιόδου αγωνίστηκε στον Βόλο, καταγράφοντας 17 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Leroy Abanda, ο οποίος αγωνίζεται ως αριστερός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 7 Ιουνίου 2000 στη Γαλλία, ο Leroy Abanda ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της AF Bobigny και της Paris Universite Club, πριν μετακομίσει στην Ακαδημία της AS Monaco.

Το καλοκαίρι του 2019 πήρε μεταγραφή για την AC Milan, αγωνιζόμενος με την Κ19 του συλλόγου. Ακολούθησαν οι δανεισμοί σε Neuchatel Xamax FCS (Ελβετία) και US Boulogne (Γαλλία).

Τη σεζόν 2022/23 αγωνίστηκε στις RFC Seraing και ΠΑΣ Λαμία 1964 ως δανεικός, καταγράφοντας 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ελληνική ομάδα.

Το καλοκαίρι του 2023 μεταγράφηκε στον ΟΦΗ, όπου παρέμεινε για ενάμιση χρόνο, με απολογισμό 43 συμμετοχές, δύο γκολ και έξι ασίστ.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε κατά σειρά στις Suwon FC (Νότια Κορέα) και Le Mans FC (Γαλλία), ενώ στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν φόρεσε τη φανέλα του ΝΠΣ Βόλου, πραγματοποιώντας 17 συμμετοχές σε Stoiximan Super League και Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».