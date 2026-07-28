Γαλλία: Ξεκίνησε επίσημα η εποχή Ζιντάν στην Εθνική

Νέος… άνεμος «πνέει» πλέον στους «μπλε», καθώς η Ομοσπονδία της χώρας επισημοποίησε τη συμφωνία με τον «Ζιζού», ο οποίος θα βρίσκεται στο… τιμόνι της εθνικής ομάδας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ήτοι μέχρι και το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2030.

Η απόφαση επικυρώθηκε μετά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής το πρωί της Τρίτης (28/07), με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, να ανακοινώνει επίσημα την πρόσληψη του άλλοτε θρύλου των «μπλε».

Ο Ζινεντίν Ζιντάν γίνεται ο 18ος προπονητής στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας από την εποχή του Ανρί Γκερέν το 1964 και διαδέχεται τον Ντιντιέ Ντεσάν. Τα καθήκοντά του θα αναλάβει επίσημα την 1η Αυγούστου, με πρώτη μεγάλη πρόκληση την πορεία της ομάδας στο UEFA Nations League 2026-2027.

Στη συνέχεια θα οδηγήσει τους «μπλε» στα προκριματικά του Euro 2028, στο Nations League 2028-2029, καθώς και στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030. Η σύνθεση του τεχνικού του επιτελείου αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Ζινεντίν Ζιντάν εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη νέα πρόκληση. «Το έχω πει πολλές φορές, δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Είναι λοιπόν χαρά και φυσικά μεγάλη υπερηφάνεια να γίνω προπονητής αυτής της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Είναι επίσης μια ευθύνη. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ τον Πρόεδρο Φιλίπ Ντιαλό, την Εκτελεστική Επιτροπή και τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για την εμπιστοσύνη τους και να αποτίσω φόρο τιμής στα δεκατέσσερα χρόνια του Ντιντιέ και του επιτελείου του. Σήμερα, επίσης, σκέφτομαι ιδιαίτερα όλους τους προπονητές μου. Περιττό να πω ότι έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, στάθηκε στη σημασία της συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι η επιλογή του Ζιντάν σηματοδοτεί την ένωση ενός θρύλου των «μπλε» με μία από τις πιο ταλαντούχες εθνικές ομάδες στον κόσμο.

«Ο διορισμός του Ζινεντίν Ζιντάν στην ηγεσία της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας αποτελεί τεράστια πηγή υπερηφάνειας για τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Σηματοδοτεί τη συνάντηση ενός θρύλου στην ιστορία των «Μπλε», ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο τιμημένους και σεβαστούς προπονητές της γενιάς του, με μια εθνική ομάδα που διαθέτει σπάνιο δυναμικό και καθοδηγείται από τις υψηλότερες φιλοδοξίες. Η εξαιρετική πορεία του Ζινεντίν Ζιντάν χαρακτηρίζεται από ταλέντο, σκληρή δουλειά, ταπεινότητα και αριστεία. Αξίες που μοιράζεται η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας και τις οποίες θέλουμε να προωθήσουμε, όλοι μαζί, με φιλοδοξία, τα επόμενα τέσσερα χρόνια».